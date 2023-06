Toyota sarà 100% elettrica in Europa dal 2035: la conferma

La nuova mobilità elettrica ha spaccato il mondo in due parti, quasi letteralmente: da una parte USA, Europa e Cina hanno deciso di puntare tutte le loro carte sugli EV, il Giappone invece ha tentato di frenare sino all'ultimo. In particolare Toyota ha cercato di rinviare l'inevitabile il più possibile, ora però c'è una linea ufficiale.

Inutile girarci attorno: la filosofia di Toyota ha messo il marchio in una cattiva luce in merito alla mobilità elettrica. A oggi il brand ha lanciato soltanto una 100% elettrica sviluppata assieme a Subaru, ovvero la bZ4X e c'è bisogno di accelerare. Nonostante questo Toyota Motor Europe rassicura tutti: la società ha dichiarato che sarà pronta a essere 100% elettrica a partire dal 2035, come il Parlamento UE ormai impone.

Ricordiamo che Toyota ha eletto un nuovo CEO che guidi il marchio verso la totale rivoluzione elettrica, Koji Sato, una scelta che ha subito mostrato gli artigli: nel 2026 vedremo una nuova piattaforma Toyota ingegnerizzata appositamente per l'elettricità, inoltre il brand nipponico ha intenzione di presentare batterie avanzate con tecnologie next-gen (ci sono almeno due differenti tecnologie in sviluppo). A confronto con la bZ4X, Toyota afferma che le nuove batterie aumenteranno l'autonomia del 20%, con una riduzione dei costi dal 20% al 40%.



Torniamo così al 2035: il COO di Toyota Europe, Matt Harrison, ha detto ad Automotive News che il brand passerà dallo 0% del 2022 a un'offerta elettrica del 15% nel 2025. Poi si salirà al 55% nel 2030, mentre per il 2035 sarà tutto pronto per il 100%. Una scalata veloce, rischiosa ma particolarmente eccitante che porterà sul mercato nuovi modelli e nuove tecnologie. La mobilità elettrica permetterà a Toyota di spostare parte della produzione in Europa? Harrison per ora ha detto di no, questo potrebbe succedere soltanto quando le condizioni del mercato lo permetteranno, e il 15% entro il 2025 è ancora troppo poco. Ma in futuro chissà...