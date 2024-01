Toyoda: 'Elettriche raggiungeranno solo il 30%, le auto costose non sono la risposta'

Akio Toyoda, ex CEO di Toyota oggi presidente del marchio giapponese di auto, è tornato ad esternare tutti i suoi dubbi sulle auto elettriche, azzardandosi in previsioni che potrebbero rivelarsi rischiose.

Ebbene, secondo Toyoda la quota totale del mercato delle auto elettriche raggiungerà il 30% (senza però specificare l'orizzonte temporale), mentre il resto del mercato sarà occupato da ibride, auto a idrogeno e a combustione interna.

Dopo aver spiegato soltanto pochi giorni fa che le ICE hanno ancora futuro e che le auto devono avere suono e odore, Toyoda ha ribadito l'approccio multipercorso sostenuto ormai da anni.

Secondo Toyoda, infatti, starà all'automobilista scegliere quale sarà l'auto migliore per lui e non toccherà quindi ai governi o alle leggi decidere. “Con un miliardo di persone nel mondo che vivono senza elettricità – ha detto Toyoda - limitare le loro scelte e la capacità di viaggiare costruendo automobili costose non è la risposta”, e ancora: “Sono i clienti, non le normative o la politica, a dover prendere questa decisione”.

Toyota è stata spesso e volentieri criticata per essere rimasta indietro nel mercato delle auto elettriche, ma si è sempre detta convinta che alla fine il suo ibrido, l'idrogeno e l'approccio olistico si riveleranno vincenti, non soltanto per gli automobilisti ma anche per l'ambiente.

Toyota ha fatto anche sapere di non aver in programma un'elettrica low cost, in quanto le batterie, a suo modo di vedere, costano ancora troppo e non permettono quindi grandi margini nel produrre e vendere una piccola green.

L'anno scorso l'amministratore delegato del marchio, Koji Sato, ha annunciato che entro il 2026 Toyota venderà 1,5 milioni di auto elettriche, che diventeranno 3,5 milioni nel 2030. Secondo Bloomberg entro il 2040 i veicoli elettrici rappresenteranno il 75 per cento del totale delle nuove vetture vendute, e il 44 per cento di tutte quelle in circolazione.