Toyoda: 'Abbiamo ridotto la C02 del 23% ma dicono solo che siamo indietro nell'elettrico'

Akio Toyoda ribadisce la necessità di diversificare la produzione di Toyota, sottolineando che il solo elettrico non è il futuro, e che vi sono altre opzioni per cercare di ridurre l'impatto ambientale dei veicoli.

Lo ha fatto in occasione della 40esima assemblea generale dell'NPS Management Institute, che si è tenuta lo scorso 13 gennaio e che Toyota ha pubblicato in versione integrale solo nella giornata di ieri.

Dopo un discorso di circa 45 minuti davanti a 200 fra manager e dirigenti, il presidente di Toyota, azienda che si è confermata la leader nel 2023 nella produzione di auto, ha risposto alle domande dei giornalisti e una in particolare ha riguardato la transizione del settore automotive verso l'elettrico.

“Mi serviranno circa quattro ore per rispondere a questa domanda – replica ironico Morizo - la risposta breve è: non abbiamo bisogno di più di una singola opzione?”. Toyoda ha ricordato, altro suo cavallo di battaglia, come nel mondo vi sia un miliardo di persone che non hanno accesso comodo o diretto alla corrente elettrica, e per loro sarebbe quindi un problema avere la vettura a batteria senza un'architettura solida alle spalle.

“Dal momento che Toyota fornisce automobili a tali regioni – ha aggiunto il presidente del marchio - perseguire i BEV come unica opzione significherebbe che non possiamo fornire mobilità a tutti. Ecco perché stiamo cercando di mantenere una gamma di opzioni”.

Quindi Toyoda ha concluso: “Un'opzione che Toyota possiede, e altre società no, sono gli HEV (ibridi ndr). Grazie all’introduzione dei veicoli ibridi in Giappone circa 20-30 anni fa, siamo l’unico paese sviluppato ad aver ridotto le emissioni di CO2 del 23%. Eppure nessuno spiega questo dettaglio, men che meno i media. Tutto quello che dicono è che Toyota è in ritardo sui BEV”.

Toyoda ha ricordato che “Il nostro nemico è il carbonio. Ecco perché dovremmo tutti pensare a come ridurre la CO2 in questo momento”. Secondo Toyoda le elettriche raggiungeranno solo il 30% del mercato, mentre il resto sarà ibrido, idrogeno e termico.