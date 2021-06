Touring Superleggera Arese RH95, la nuova Ferrari custom costruita in 18 esemplari

Le auto Ferrari sono sicuramente fra le più ambite dei preparatori, e Touring Superleggera ha appena presentato la sua nuova creatura: ecco a voi la Touring Superleggera Arese RH95.

La carrozzeria non ha ancora svelato la Ferrari di base da cui è stato sviluppato questo modello, di certo la potenza è identica alla Ferrari F8 Tributo e alla Ferrari 488 Pista, ovvero 720 CV e 770 Nm di coppia massima già a 3.250 giri/min. Potenza che arriva da un propulsore V8 connesso a una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti, che permette alla vettura di accelerare - secondo i dati rilasciati da Touring Superleggera - da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 330 km/h.

“L’Arese RH95 riflette le caratteristiche stilistiche dell’intera linea AERO nei suoi numerosi elementi distintivi e le aperture cinematografiche dei pannelli esterni aggiungono teatralità a un’auto che è arte e design in movimento“ ha detto Louis de Fabribeckers, direttore del Touring Design Center. Di Touring Superleggera Arese RH95, dal design vagamente retrò all’interno e con un design a doppio cockpit, ne esisteranno soltanto 18, che si potranno personalizzare con diversi materiali e colorazioni. L’unità numero 1 è in Verde Pino, come potete vedere dalle immagini. Il suo prezzo? 233.930 euro. In questo nostro altro articolo invece vi abbiamo raccontato quanto costa una Ferrari stock.