La nuova Touring Arese RH95 è spettacolare, ma di che si tratta?

Touring Superleggera è una compagnia italiana che si occupa di progettare e di costruire alcune delle carrozzerie più interessanti che si possano vedere in circolazione. Attualmente di brand simili ne sono rimasti davvero pochi, per cui non possiamo far altro che apprezzare alla grande questo tipo di sforzi.

L'ultimo lavoro di Touring Superleggera ha scelto un esemplare di Ferrari 488 per portare alla luce la magnifica Arese RH95 visibile tramite il video in alto. La clip è stata caricata su YouTube da Harry Metcalfe, che non ha mancato di analizzare la creazione, la quale risulta spettacolare grazie a forme ben riuscite e un aspetto generale assolutamente impattante. Gli interni bicromatici poi non incarnano soltanto un ottimo abbinamento, ma si esaltano anche per via di una qualità delle finiture di un certo livello. La stessa cura è stata riversata persino nel vano motore, che non lascia trasparire la natura one-off del progetto.

A ogni modo esso ospita il solito e poderoso V8 Ferrari. Si tratta di un'unità bi-turbo in grado di erogare 720 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia. Chiaramente il team che sta dietro alla Arese RH95 non vi ha apportato alcun potenziamento, e i numeri in accelerazione e velocità massima restano invariati: la vettura dovrebbe andare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e superare i 330 km/h.



A proposito di fantastici modelli one-off non possiamo lasciarvi prima di avervi mostrato due esempi di primissima fascia. Il primo è la Rolls-Royce Boat Tail dal valore superiore ai 20 milioni di euro, mentre il secondo è incarnato dalla 7X Design Rayo: una Lamborghini Huracan potenziata che arriva a sfiorare i 2.000 cavalli.