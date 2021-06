Il Tour De France 2021 inizia col botto: spettatore innesca un incidente assurdo, e scappa

Per la gioia dei fan del ciclismo, è iniziato il Tour De France 2021, ma questa edizione non è certo partita nel migliore dei modi. Dopo aver percorso appena 45 km dallo start della prima tappa, una donna tra il pubblico ha innescato una carambola infernale che ha coinvolto tutto il gruppone, per poi dileguarsi a seguito del macello scaturito.

La protagonista della vicenda - anche se in questo caso sarebbe più appropriato parlare di antagonista - è la donna vestita di giallo che vedete nel video e nelle immagini, che dimostra fin da subito quanto fosse poco interessata alla corsa in sé, dato che il suo intento era quello di apparire davanti alle telecamere sbandierando uno striscione con scritto “Allez opi-omi!", un segno di incitamento rivolto ai suoi nonni.

Nel momento in cui sopraggiungeva il gruppo di corridori, la donna si è buttata in strada e purtroppo Tony Martin (team Jumbo-Visma) non è riuscito ad evitarla, travolgendola e cadendo a sua volta, innescando una reazione a catena di cadute, che ha coinvolto quasi la totalità del gruppo.

Ai microfoni di Eurosport, un Martin adirato ha detto: “Ho visto la donna ma all’improvviso si è buttata in strada e a quel punto non ho avuto il tempo di schivarla. È stata una cosa inaspettata, e ancora non riesco a capire come le persone possano comportarsi in questa maniera. È una corsa di ciclismo, non un circo”.

Il vice direttore della corsa, Pierre-Yves Thouault ha aggiunto che faranno causa alla donna a causa del suo comportamento poco responsabile, e lo fanno anche per sensibilizzare le persone a comportarsi meglio in situazioni simili.

Anche la Gendarmerie du Finistere ha emesso un comunicato con la richiesta di testimoni che aiutino nelle ricerche della donna, che a seguito dell’incidente si è dileguata facendo perdere le sue tracce. A seguito dell’incidente c’è stato uno stop della corsa di 5 minuti, e ci sono voluti altri 25 km per ricompattare il gruppo dopo che il leader della gara ha rallentato la sua corsa.

Inutile ricordare quanto sia importante comportarsi in maniera corretta durante questa tipologia di eventi, anche perché non sarà quel secondo a favore di camera a renderci famosi, come abbiamo visto in questa clip, dove un guidatore esibizionista ha pagato a caro prezzo la sua voglia di farsi vedere.