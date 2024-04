Dalla Touareg V10 TDI alla Mercedes Classe S: le 5 auto più complesse di sempre

Il mondo dei motori è pieno di grande macchine che hanno lasciato il segno, alcune per la loro potenza e velocità, altre per il loro successo di vendita clamoroso e la loro praticità, altre ancora per la loro complessità dal punto di vista ingegneristico e meccanico.

Oggi vogliamo soffermarci su quest'ultimo gruppo, andando a vedere quali siano state quelle auto che hanno primeggiato per la loro complessità meccanica, opere d'arte a quattro ruote che hanno anticipato in maniera clamorosa i tempi.

Una di queste è senza dubbio la Mercedes Classe S generazione W140, quella prodotta dal 1991 fino al 1998. Basti pensare che le Maybach 57 e 62 degli anni 2000 sono state sviluppate proprio sulla stessa W140, uscita però 21 anni prima. Si tratta di una delle prime auto con un'architettura elettrica CEN bus, ma anche sospensioni autolivellanti, il sistema di smorzamento adattivo idropneumatico, ma anche la prima auto della stella ad avere la navigazione GPS e il sistema di controllo vocale.

Rimaniamo in Germania e facciamo un balzo temporale di diversi decenni, arrivando alla BMW i8, la cui erede, la i16, è stata scoperta di recente. Prodotta dal 2014 al 2020 è stata la prima auto venduta negli Stati Uniti con i fari a laser, un optional che costava circa 6.300 dollari. Inoltre è stata la prima BMW con le portiere ad ali di farfalla. Ma era sotto il cofano che c'era la maggiore complessità, un motore inline-3 turbocompresso da 228 CV con due motori elettrici e un pacco batteria agli ioni di litio da 7,1 kWh, che sviluppava 357 cavalli e aveva un'autonomia di circa 40 km.

Restiamo nella splendida nazione teutonica e spostiamoci sulla Touareg, modello V10 TDI. Si trattava di un SUV altamente avanzato, a cominciare dalle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, passando dal climatizzatore quad-zona, ma anche una delle due batterie posizionate sotto il sedile del conducente: quante diavolerie.

Anche la Porsche 959, di recente finita all'asta in un modello speciale, merita una menzione su questa pagina. È considerata una delle più belle auto di sempre ma anche una delle più avanzate dal punto di vista tecnologico. Aveva un sistema di trazione integrale esclusivo, ma anche uno speciale cambio manuale a sei marce fra cui la G, ovvero, Gelande, che in tedesco vuol dire fuoristrada, e che all'epoca venne utilizzato come trucco per ottenere l'omologazione. Che dire poi dei sette computer di bordo della 959, ognuno dedito ad una funzione, e pare che ogni computer costasse 10mila dollari.

Chiudiamo con la Koenigsegg Regera, vettura da mille e una notte, fra le hypercar più desiderate di sempre. La sua potenza da quasi 1.800 cavalli derivava da un V8 biturbo da 5,0 litri da 1.100 cavalli, unito a tre motori elettrici che aggiungevano i restanti 697 cavalli. Erano inoltre presenti le ali aerodinamiche regolabili, fibra di carbonio ovunque, il titanio, e soprattutto una trasmissione esclusiva, la Koenigsegg Direct Drive (KDD), un sistema a marcia fissa con una sola velocità che era dotata di un accoppiamento idraulico che permetteva di accoppiarsi e disaccoppiarsi dall'albero di trasmissione a seconda della velocità, una roba da ingegneri folli.

