Totti prende in giro i detrattori EV nel nuovo spot Volkswagen ID.3: 'È un'elettrica!'

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, torna sul piccolo schermo con una simpatica pubblicità riguardante la Volkswagen ID.3, auto rigorosamente elettrica del noto gruppo di automobilisti tedesco.

La seconda generazione della Volkswagen ID.3 è stata ufficialmente presentata lo scorso uno marzo con l'obiettivo di sfidare direttamente la Tesla Model 3 con un prezzo competitivo.

E ora è giunto il tempo di pubblicizzare l'hatchback di Wolfsburg e per farlo la storica azienda ha deciso di chiamare un testimonial d'eccezione come Francesco Totti, da anni legato al marchio VW.

Nel video, che trovate qui sopra, si vede il Pupone che protegge la propria vettura, facendo però il verso a tutti coloro che criticano le auto elettriche con teorie assurde. Ad esempio si vede un bimbo che gioca a calcio in strada vicino all'ID.3 e Totti lo redarguisce: “E' un'elettrica”.

Lo stesso accade per una signora che sta portando in giro il suo cane a fare i bisogni, con il Pupone che anche in quel caso interviene: “Eddai, è un'elettrica”. Infine una giovane ragazza che ascolta musica con le cuffie vicino all'auto tedesca, e anche in questo caso arriva la ramanzina dell'ex numero 10 dei giallorossi.

Una pubblicità che sottolinea il fatto che ormai non esistono più scuse per passare all'elettrico in Italia, e lo slogan recita: “L’elettrico Volkswagen ti cambia la vita senza cambiartela affatto”.

Obiettivo, far cadere i numerosi falsi miti riguardanti gli EV, facendo leva sull'ironia che da sempre contraddistingue l'ex calciatore romanista. Il claim è “Le scuse sull’elettrico ormai puoi solo inventarle”, e la campagna pubblicitaria sta girando già in tv ma anche sui social, lanciata in particolare sul canale ufficiale TikTok di Volkswagen Italia.

Ricordiamo che la Volkswagen ID.3 ha un prezzo di 40mila euro circa (base) e l'autonomia è di 330 km (ciclo WLTP) che nella versione Pro S salgono fino a 550 km.