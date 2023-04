Toto Wolff: 'Ci fosse stato Michael Schumacher, Steiner non avrebbe trattato così Mick'

Il team principal di Mercedes, Toto Wolff, è tornato sul caso Steiner-Mick Schumacher in Drive to survive 5, il trattamento un po' sopra le righe che il figlio di Michael ha ricevuto dal manager della scuderia americana.

Ebbene, secondo Wolff nel caso Michael Schumacher, delle cui condizioni fisiche ha parlato Jean Todt, fosse stato a bordo pista, non sarebbe accaduto quello che è successo a Mick.

"Posso solo dire che i suoi genitori non hanno fatto nulla di male nel crescerlo", le parole di Wolff al quotidiano svizzero in lingua tedesca Blick. Quindi l'austriaco ha spiegato: "E sostengo che se Michael avesse accompagnato suo figlio durante i due anni nella Haas, Steiner non avrebbe osato trattare Mick in quel modo!".

Mick Schumacher ha lasciato la scuderia americana alla fine della passata stagione, 2022, sostituito da Nico Hulkenberg, dopo due campionati. Steiner, come traspare dalla serie tv di casa Netflix, è apparso molto critico nei confronti delle prestazioni del giovane pilota svizzero soprattutto all'inizio della stagione dopo che lo stesso non era riuscito a portare a casa punti, rendendosi protagonista di alcuni incidenti.

Secondo Wolff però, con la presenza del 7 volte campione del mondo al paddock, le cose sarebbero andate diversamente, e molto probabilmente Steiner non avrebbe reagito in quel modo alle incertezze di Mick Schumacher.

In merito all'impiego del giovane tedesco in Mercedes, Wolff ha spiegato che: “Se uno dei nostri piloti prende il Covid o si infortuna, Mick sarà sulla Mercedes! Punto, fine della discussione!”, aggiungendo anche che a breve la Mercedes farà guidare Schumacher su una delle vecchie monoposto: "Stiamo cercando di preparargli una vecchia macchina il prima possibile”, ha spiegato ancora il team principal delle frecce d'argento.

Mick Schumacher è da quest'anno il terzo pilota Mercedes ed è stato sempre presente ai box nelle prime tre uscite della stagione 2023.