Toto Wolff di Mercedes F1 vende le sue Ferrari: la collezione è fantastica

Toto Wolff, attuale boss della scuderia Mercedes F1, ha sempre avuto una grande passione per le auto. Da questo deriva il possesso di una strabiliante collezione di rarissimi e costosissimi bolidi, spesso commissionati appositamente.

Adesso però Wolff ha incaricato Tom Hartley Jnr, nota casa d'aste britannica, di vendergli un paio delle sue mirabili Ferrari e persino una AMG estremamente rara che egli stesso ha contribuito a sviluppare. Tom Hartley Jnr provvederà quindi a vendere individualmente i vari bolidi, tra i quali troviamo la stratosferica Ferrari LaFerrari Aperta, un esemplare dell'indimenticabile Ferrari Enzo e la Mercedes SL65 AMG Black Series che abbiamo accennato in precedenza.

Quest'ultima è stata lanciata sul tracciato del Nürburgring Nordshleife da Toto Wolff in persona nell'ormai lontano 2008, quando il dirigente contribuì ai vari test drive che contribuirono alla commercializzazione dei 350 esemplari previsti: all'epoca si trattava della Mercedes più potente in assoluto.

Passando ai numeri scopriamo che il listino parla di 5.000 chilometri percorsi per la Mercedes, circa 2.000 chilometri disegnati dalla Ferrari Enzo e infine per la Ferrari LaFerrari potremmo quasi parlare di metri. Sia la SL65 che LaFerrari Aperta sono appartenute esclusivamente a Toto Wolff, e a certificarlo ci sono tutti i documenti del caso. La Enzo invece gli è stata venduta proprio da Tom Hartley Jnr durante un'asta tenutasi nel 2014.

Mettendo da parte le varie dietrologie e i complottismi vari, Toto Wolff ci ha tenuto a precisare che non c'è nessun motivo politico o di marketing dietro la scelta di vendere i modelli appena discussi. La cessione è basata su motivi estremamente ragionevoli: ha affermato che gli dispiace tenere delle supercar di tale portata ferme in garage, e desidera che i futuri acquirenti le guidino il più possibile evitando di tenerle come pezzi da museo.



A proposito di LaFerrari messe in vendita vogliamo avviarci a chiudere menzionando un trasferimento a dir poco clamoroso: il raro esemplare a tonalità unica vale almeno 2,5 milioni di euro. Nel frattempo il brand di Maranello sta già pensando ad una sua legittima erede, ed è per questo che tra le strade italiane si moltiplicano gli avvistamenti di hypercar camuffate.