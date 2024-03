Toto Wolff, incidente a Imola con la Mercedes AMG GT3: 'Mie capacità di guida non al top'

Toto Wolff ha avuto un leggero incidente alla guida di una vettura GT3 a Imola lunedì scorso, mentre si trovava in pista con il giovane pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli. Il capo della squadra Mercedes si era recato sul circuito italiano per una giornata in pista a bordo di una Mercedes AMG GT3 preparata da AKM Motorsport.

Toto Wolff, nonostante la sua attuale posizione di capo squadra in Formula 1, ci tiene a mantenere vivo il suo spirito da pilota e il suo legame con il mondo delle corse. Durante la sessione, Wolff ha preso il volante della vettura e, mentre esplorava le prestazioni della Mercedes, è stato colto di sorpresa da alcune zone bagnate sulla pista. Questo lo ha portato a "baciare il muro" in uscita dalla curva Rivazza, danneggiando la curva anteriore destra della vettura GT3.

Fortunatamente, Wolff non ha riportato alcuna lesione nell'incidente e la vettura è stata prontamente riparata ai box prima che tornasse in pista. Non è la prima volta che Wolff si cimenta nella guida di auto da corsa, avendo iniziato la sua carriera nel motorsport nel 1992. Inoltre, egli ha una lunga esperienza nelle competizioni, che includono vittorie e piazzamenti di rilievo in varie categorie, come la vittoria alla 24 Ore del Nurburgring nel 1994 e altre prestazioni di rilievo nel campionato GT italiano e austriaco.

Recentemente vi abbiamo parlato della vicenda "Hamilton in Ferrari" dal punto di vista di Toto Wolff: egli avrebbe (quel 1 febbraio) organizzato una riunione d'emergenza con il suo team, mentre si trovava all'Aeroporto di Linate in compagnia di George Russell. Il futuro di Russell è già segnato per il 2025, ma il nuovo compagno di squadra di Hamilton rimane ancora da definire, con ipotesi su Carlos Sainz. La stagione 2024 è ancora in corso, ma il 2025 porta nuove incertezze e sfide per Wolff e la Mercedes.

Ultimi sviluppi hanno visto, durante il Gran Premio del Bahreim, Toto Wolf a colloquio con Jos Verstappen (padre del pilota campione del mondo) e del manager del pilota. Chissà, se per colmare il vuoto lasciato da Hamilton, Mercedes non abbia in mente una piccola follia per portare il pilota olandese sotto la bandiera Mercedes.

Su Motul Olio per Moto 7100 4T 10W40 4L è uno dei più venduti di oggi.