Toto Wolff entra nel club dei miliardari del mondo: 'Tutto merito di Netflix...'

Buone notizie per il team principal di casa Mercedes, Toto Wolff. Se da una parte le frecce d'argento non stanno senza dubbio brillando in questo complicato inizio di stagione di Formula 1 2023, diverso appare il conto corrente del manager austriaco.

Come riferito dall'elenco del World Billionaires 2023 stilato dall'autorevole rivista Forbes, Toto Wolff è divenuto di recente uno dei nuovi miliardari esistenti al mondo. Stando al rapporto, infatti, Toto Wolff avrebbe un patrimonio pari ad esattamente un miliardo di dollari per il 2023.

E chissà che ad aumentare il suo già copioso portafogli non sia stata la Ferrari F40 che Toto Wolff aveva di recente messo all'asta, un pezzo pregiatissimo che sicuramente sarà fruttato qualche milioncino.

In ogni caso, forse non tutti sanno che l'austriaco oltre ad essere il team principal di Mercedes dal 2023 possiede degli importanti investimenti in Mercedes Daimler e nell'azienda chimica INEOS.

Ma per Forbes, l'aumento del capitale di Toto Wolff si deve principalmente a Netflix, osservando che il seguitissimo show Drive to Survive, trasmesso dalla piattaforma streaming in tutto il mondo, avrebbe trasformato Wolff: "In un miliardario, una celebrità”.

Wolff è sempre stato un grande investitore, fin dal 1998 quando fondò Marchfifteen e poi Marchsixteen Investments nel 2004, per concentrarsi su Internet e le società tecnologiche. Nel 2009 acquistò invece una quota del team Williams F1, entrando anche nel suo Cda, prima di vendere tutto nel 2016, quando già era in Mercedes.

Nel 2020 Wolff ha acquistato l'1 per cento di Aston Martin F1, scuderia che utilizza i propulsori tedeschi, e dopo il terzo posto di Alonso in Bahrain, il prezzo delle azioni della scuderia è aumentato del 15%.

Secondo The Sunday Times Rich List, il patrimonio del team principal austriaco farebbe impallidire Lewis Hamilton, che avrebbe “solo” 370 milioni di dollari, esattamente 640 in meno rispetto al suo capo.

Se si prendono invece in considerazione i 50 sportivi più pagati di sempre, Michael Schumacher domina incontrastato fra i piloti di Formula 1.