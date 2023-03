Ora anche Toto Wolff lo ammette: 'Lewis Hamilton può lasciare Mercedes'

Lewis Hamilton ha smentito il suo addio a Mercedes, così come Leclerc alla Ferrari, ma il futuro del pilota inglese resta un rebus. A riattualizzare la vicenda è stato Toto Wolff, team principal delle frecce d'argento, che non ha regalato certezze.

L'ingegnere austriaco è conscio che la Mercedes W14 non potrà lottare con le Red Bull, così come dimostrato anche in queste ore in Arabia Saudita, di conseguenza si dice possibilista del fatto che il 7 volte campione del mondo possa unirsi l'anno prossimo ad un nuovo team per provare a diventare il pilota di Formula 1 più vincente di tutti i tempi.

Non va dimenticato che il contratto di Hamilton scadrà al termine di questa stagione, di conseguenza il 38enne di Stevenage sarà libero di firmare con qualsiasi scuderia lui voglia. "Non credo che Lewis lascerà la Mercedes – le parole di Wolff in conferenza stampa – siamo in una fase della carriera in cui ci fidiamo l'uno dell'altro. Abbiamo formato un grande legame e non abbiamo motivo di dubitare l'uno dell'altro, anche se si tratta di un incantesimo difficile".

Poi però Wolff ha guardato in faccia alla realtà: “Come pilota, tuttavia, se vuole vincere un altro campionato, deve assicurarsi di avere la macchina. E se non possiamo dimostrare di essere in grado di dargli un'auto nei prossimi due anni, allora potrebbe cercare ovunque. Non credo che lo stia facendo ora – ha aggiunto il capo delle Frecce d'argento - ma non avrò rancore se ciò dovesse accadere tra un anno o due".

Parole decisamente eloquenti quelle dell'ingegner Mercedes, conscio che se la stagione 2023 dovesse concludersi sulla falsa riga di quella disastrosa del 2022, Lewis Hamilton potrebbe salutare tutti e cambiare sedile.

Un'ipotesi, quest'ultima, che sta iniziando a circolare con forza, e sono molti convinti che alla fine il pilota britannico possa cercare nuovi stimoli. Ad esempio per Martin Brundle Hamilton vorrebbe ripetere quanto fatto da Schumacher in Ferrari, e nel possibile matrimonio con la Rossa crede anche Lazenby di Sky Sports.