Toto Wolff, accuse FIA alla moglie Susie costano caro? Ecco cosa chiede il n°1 Mercedes

L'accusa della FIA a Susie Wolff, moglie di Toto, team principal della scuderia Mercedes, potrebbero costare molto caro alla Federazione, per lo meno questo è quanto scrive il quotidiano il Corriere dello Sport.

Dopo il caos scoppiato la scorsa settimana che ha evidenziato, se ancora ve ne fosse bisogno, la rottura fra i team e la Federazione Internazionale dell'Automobile, sembra che Toto Wolff, la cui Ferrari F40 è andata di recente all'asta, stia preparando le contromosse, determinato a non far passare nel dimenticatoio le gravi accuse alla moglie.

Il manager austriaco sembra sia intenzionato a citare in causa proprio la FIA, sentendosi leso nella reputazione e nella immagine. Di conseguenza punterebbe ad ottenere un risarcimento con i fiocchi, e secondo quanto scrive il quotidiano romano la cifra che potrebbe richiedere sarebbe pari a ben 100 milioni di euro.

Del resto la notizia ha fatto il giro del web in breve tempo, e tra l'altro l'apertura di una indagine nei confronti di Susie Wolff, poi chiusa pressoché in tempo zero, sarebbe arrivata (sembra) prima alla stampa rispetto alla diretta interessata.

Ma non finisce qui perchè Toto Wolff non si accontenterà di vedere il suo ricco conto in banco in aumento, ma chiederà anche la testa di Mohammed Ben Sulayem, attuale presidente della FIA e “rivale” dei team di Formula 1. Vi sarebbe tra l'altro già un nome del possibile sostituto, leggasi Robert Reid, attuale Deputy President for Sport nella Federazione, così come riferisce la stampa britannica.

La notizia della possibile causa contro la FIA giunge a pochi giorni di distanza dal giallo del trofeo FIA che Lewis Hamilton avrebbe 'abbandonato', circostanza che poi sarebbe stata chiarita.



Ciò che si evince è che i rapporti fra le scuderie e la Federazione sono decisamente tesi, e sono molti coloro che hanno criticato l'operato di Ben Sulayem durante la stagione del 2023, a cominciare dalla volontà di allargare il numero di squadre, comportando così un minor ritorno economico per i team già al momento presenti.