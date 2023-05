Totem GT Electric, il ritorno della mitica Alfa Romeo Giulia GT in salsa elettrica

Totem Automobili ha terminato la prima Totem GT Electric, la splendida vettura green nata su base Alfa Romeo GT. L'azienda di Riccardo Quaggio ha consegnato l'esemplare, primo di una piccola produzione, ad un fortunato proprietario che ora potrà godersi una delle auto più belle mai uscite dalla fabbrica di Arese.

Si tratta di un classico esempio di Restomod, ovvero, una rimessa a nuovo di una vettura sostituendo il motore a combustione con uno a batteria, e nel corso degli ultimi anni, giusto per restare in casa Alfa Romeo, abbiamo assistito a straordinarie creature come ad esempio la Giulia di ErreErre ma anche la spettacolare Alfa Romeo 33 rimessa in pista da Manifattura Automobili.



E il gioiello di Totem non è da meno, a cominciare dal motore, che conta 600 cavalli di potenza e un'accelerazione incredibile, solo 2,7 secondi per raggiungere i 100 km/h, oltre ad un'autonomia fra i 400 e i 500 km con una ricarica (batteria da 81 kWh).

Totem Automobili ha poi deciso di mettere mano all'estetica con dei piccoli dettagli che riguardano il frontale, le maniglie, ma anche gli specchietti, i gruppi ottici e un'inedita scritta sul retro. Come detto il propulsore elettrico godrà di ben 600 cavalli e di una coppia da 1.100 Nm con trazione posteriore, cambio ovviamente automatico e differenziale autobloccante, per una velocità massima di 210 km/h.

Spettacolari gli interni, con una cura tipica dei migliori designer italiani, e realizzati nelle officine di Marcon di Totem Automobili in quel di Venezia. I sedili sono in fibra di carbonio ma rivestiti in pelle, rivestimento che troviamo anche nel vano bagagli anteriore con una capacità di 80 litri, più altri 150 nel classico baule in coda.



“Pur rimanendo fedele all'anima classica della Giulia – si legge sul sito dell'azienda - Totem ha combinato un design leggendario con le prestazioni di un nuovissimo propulsore elettrico progettato per coloro che pensano che elettrico significhi noioso”.

E ancora: “Il veicolo simula il comportamento di un'auto a benzina convenzionale: il suono del motore, il cambio di marcia, il freno motore, le vibrazioni del motore sono tutte caratteristiche che solitamente non appartengono alle auto elettriche. Finora”.



Come chicca troviamo un cambio simulato tramite software per rendere la sensazione di guida vicina a quella di un motore termico: “All'interno dell'abitacolo c'è un selettore della leva del cambio collegato digitalmente al controller – si legge ancora sul sito dell'azienda - e sviluppato per fornire lo stesso limite meccanico di un'auto sportiva convenzionale. È facile interagire con esso: passa tra diversi tipi di suoni del motore e mappe, seleziona i tuoi parametri preferiti e poi guida”. Tutto davvero molto bello, prezzo 500mila euro.