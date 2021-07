Lamborghini Tecnomar 63: Il Toro bolognese domina i mari con un nuovo yacht

L'obiettivo principale di Lamborghini è quello di sviluppare costruire e commercializzare supercar e hypercar in grado di far girare la testa ai clienti tramite design spettacolari e prestazioni eccezionali, ma non sempre il marchio di Sant'Agata Bolognese si tiene sui binari classici.

Dopo aver infatti lanciato il suo primo monopattino alcuni mesi fa (ecco il nuovo AL1) si è preparata al debutto dell'incredibile Lamborghini Tecnomar 63. Come potreste notare voi stessi dalla nutrita galleria di immagini in fondo alla pagina, si tratta di un lussuosissimo yacht, realizzato grazie ad una sinergia tra il Centro Stile proprietario e la compagnia italiana Tecnomar specializzata nella costruzione di imbarcazioni.

Ad un primo sguardo si nota immediatamente la somiglianza con la Sian FPK 37 presentata un paio di anni fa, e in effetti un paio di scatti la immortalano sul molo di fianco alla sorellona acquatica. Molto interessante il fatto che le personalizzazioni Lambo non siano affatto sottili, poiché i sedili da supercar permettono al "pilota" di accomodarsi e un volante tradizionale fa sentire a casa ogni automobilista. Peccato soltanto che la velocità istantanea venga indicata in nodi, altrimenti il rischio di confondersi sarebbe reale.

Il riconoscibile linguaggio di design del brand lo si evince anche da una rapida osservazione del bagno, della camera da letto matrimoniale e dalla stanza con letti singoli: ovunque le geometrie e le forme Lamborghini si esaltano rendendo impossibile trascurarle.

Riguardo la tecnica riportiamo una leggerissima superstruttura in fibra di carbonio e plastica rinforzata: materiali che aiutano a tenere il peso al di sotto delle 25 tonnellate. I motori invece sono due V12 di produzione MAN (altro marchio del Gruppo Volkswagen), che insieme mettono in acqua ben 4.000 cavalli di potenza. Lo yacht può quindi viaggiare ad oltre 110 km/h e percorrere circa 580 chilometri con serbatoio pieno.

E' chiaro che un'imbarcazione del genere non possa assolutamente essere economica, e infatti richiede circa 3 milioni di euro per ognuno dei 63 esemplari previsti. Nel caso in cui foste interessati abbiamo brutte notizie per voi: il Lamborghini Tecnomar 63 è già sold-out.



Per tornare in strada vogliamo chiudere mostrandovi un magnifico e unico esemplare di Lamborghini Aventador: ecco a voi la Huber Era altamente personalizzata, la quale fa uso della fibra di carbonio per il nuovo bodykit e viene riprodotta in tiratura limitata.