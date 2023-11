E se tornasse l'Audi A2? Ecco come potrebbe essere la compatta in versione moderna

E se tornasse l'Audi A2? Una domanda che si sarà probabilmente posto Larson Design, una delle penne più affermate della rete nel settore automobilistico. La risposta la trovate su questa pagina, una versione moderna della compatta di Ingolstadt.

L'Audi A2 venne lanciata sul mercato nel 1999 e vi restò per soli sei anni, fino al 2005, quando poi l'azienda tedesca decise di terminare la produzione. Il progetto venne avviato all'inizio del 1996, quindi l'anno successivo apparve al Salone di Francoforte sotto il nome di concept AI2, rifacendosi all'alluminio, materiale utilizzato per la carrozzeria e soluzione che fino ad allora era stata impiegata solo per l'Audi A8.

Quindi a settembre del 1999 arrivò la vettura pre-serie, e due mesi dopo scattò la produzione presso lo stabilimento di Neckarsulm, con la commercializzazione fra la primavera e l'estate dell'anno seguente sotto il nome appunto di A2.

La sua produzione, come detto sopra, terminò nel 2005 con 176.377 esemplari prodotti, con 5 differenti versioni a benzina e gasolio fra cui la più performante, il 1.6 FSI con 110 cavalli. Il propulsore più venduto fu però il 3L TDI, incredibile motore diesel che consumava solo 3 litri ogni 100 km e che venne montato anche sulla Lupo.

Il minivan leggero è finito nell'archivio Audi da 18 anni quindi, e nel 2010 l'azienda propose un'altra piccola come l'A1, senza però rispolverare l'A2 che ebbe un discreto successo anche in Italia. Secondo Larson Design la casa di Ingolstdat potrebbe riproporla in una versione E-Tron, quindi completamente elettrica, facendo da concorrenza alla BMW i3, che dovrebbe rivedersi nei prossimi anni in una nuova versione.

Si tratterebbe senza dubbio di un modello interessante e dalle dimensioni sicuramente più ampie rispetto all'originale, che era lungo 3,8 metri, largo 1,6 e alto 1,5. Oggi le auto sono molto più grandi rispetto a venti anni fa di conseguenza anche l'A2 dovrebbe subire un profondo restyling in nome della sicurezza.

Tenendo conto che l'Audi 1, assieme ad altre piccole, scomparirà dal mercato, sarebbe sicuramente un modello interessante per incontrare le esigenze delle famiglie, e non solo, magari puntando su un prezzo contenuto.