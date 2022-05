Il tornante troppo stretto costringe a fare retromarcia, ma la manovra finisce malissimo

Tra gli incubi ricorrenti più comuni, le persone spesso nominano uno scenario in cui ci si trova a bordo di una vettura che per qualche motivo finisce fuoristrada, e solitamente giù da un burrone. Ebbene, in questo caso però non si trattava di un sogno, ma della realtà, e durante la manovra in un tornante stretto è successo l’impensabile.

L’evento è accaduto lungo una strada di montagna in un luogo non ben identificato, ma probabilmente in Cina, dal momento che lo sfortunato SUV protagonista di questa vicenda era un modello della cinese Haval. Il tutto è stato registrato dalla dashcam della vettura che seguiva il SUV bianco in questione che, arrivato nei pressi di un tornantino particolarmente stretto e con le macchine parcheggiate ai lati, si è fermato per effettuare alcune manovre così da proseguire il cammino.

Nel farlo però, qualcosa è andato storto, e dopo aver innestato la retromarcia, invece di indietreggiare con cautela ha preso velocità, andando dritto oltre il ciglio della strada, in un punto che tra l’altro non aveva alcun tipo di protezione. In una frazione di secondo, l’Haval è sparito dall’inquadratura, finendo giù dal burrone. Fortunatamente pare che il dirupo non fosse particolarmente alto e sembra che l’auto si sia fermata contro un albero o qualche altro ostacolo che ha fermato la sua corsa prima che fosse troppo tardi.

Difficile capire cosa sia successo esattamente, anche perché manca la testimonianza del conducente, ma da quello che possiamo vedere non è scontato pensare che il guidatore possa aver sbagliato a premere i pedali: una volta inserita la retromarcia infatti il veicolo ha iniziato a muoversi lentamente, azionando di tanto in tanto i freni, ma ad un certo punto l’auto accelera proprio come se fosse stato azionato il comando sbagliato.

Un incidente di questo tipo ci ricorda un episodio successo di recente a San Diego, dove una Tesla Model 3 in fase di parcheggio è volata sul tetto di un ambulanza in sosta.