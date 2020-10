Sconto Subito Wow in cassa da Mediaworld: monopattini ed e-bike in offerta

Da Mediaworld tornano gli sconti immediati in cassa, chiamati questa volta Sconti Subito Wow. Potremo sfruttarli da oggi 22 ottobre fino al 25, anche su monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita.

Gli sconti funzionano in questo modo, sia in negozio che online: 50 euro di sconto su una spesa di 500 euro, 100 euro di sconto su una spesa di 750 euro, 150 euro su una spesa di 1.000 euro, 200 euro su una spesa di almeno 1.500 euro. Non è importante acquistare un singolo prodotto di tale prezzo, lo sconto si applica sull’intero scontrino, dunque potete prendere più dispositivi/veicoli per raggiungere la soglia che vi interessa.

A tal proposito vi segnaliamo il Ninebot Segway Kickscooter ES1 proposto a 379 euro, il GO-Smart 10” Eco a 369 euro, il Nilox Doc Eco 3 Black a 219,99 euro, il Lexgo Lex R8 5A a 229,99 euro. E ancora il Nilox Doc Twelve a 398 euro, l’Iconbit Kick Scooter Tracer a 299,99 euro, l’I-Bike Mono City a 199 euro e l’HotWheels HT-KS-55g a 129 euro.

Questo per quanto riguarda i monopattini elettrici, passando alle e-bike invece abbiamo la MOMO Design New York 16 a 899 euro, la Nilox J5 a 729 euro, la Vivobike Ivo Fold Bike a 699 euro, la I-Bike City Easy S ITA99 a 580 euro. E ancora la I-Bike I-Fold 20 ITA99 a 799 euro e la mountain bike I-Bike MTB MUD ITA99 a 1.038 euro. Vi ricordiamo che tutti questi prodotti sono compatibili con il Bonus Mobilità 2020.