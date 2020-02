Tornano le ricariche Tesla gratuite e illimitate su Model S e Model X

Ricordate come ha fatto Tesla a far parlare di se durante i suoi primi anni di attività? Offrendo ricariche gratuite presso la sua rete Supercharger con le Model S e le Model X. Quell'epoca d'oro che pensavamo sfumata per sempre è oggi tornata!

Andando oggi sul sito italiano di Tesla, nella pagina d'acquisto della nuova Tesla Model S si può vedere chiaramente come la società sia tornata a offrire ricariche Supercharger illimitate e gratuite. L'offerta è valida anche sulla nuova Model X, per la felicità di tutti quegli utenti che stavano aspettando il momento giusto per effettuare un acquisto. Ricordiamo che la berlina premium di Elon Musk viene proposta in Italia in versione Long Range e Performance, con prezzi rispettivamente da 88.900 euro e 105.700 euro.

Il SUV elettrico Model X invece viene proposto a 94.400 euro per la variante Long Range e 110.900 euro per la Performance. Le ricariche gratuite invece non sono incluse con l'acquisto della Model 3. Attenzione però: presto anche in Italia potrebbero arrivare le Tesla Model S Long Range Plus e le Tesla Model X Long Range Plus, che offrono autonomia maggiore delle auto a listino attuali, offerte oggi negli USA sempre con ricariche illimitate e gratuite. Potrebbe dunque valere la pena di aspettare ancora un po', anche se non sappiamo se l'offerta in Italia varrà ancora oppure no con i nuovi modelli, spetta a voi "rischiare" o meno.