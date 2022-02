Tornano gli incentivi auto 2022 con sconti fino a 9.000 euro: la bozza

L'Ecobonus 2020 è stato un inequivocabile successo, poi bissato nel 2021. Un anno, quello appena passato, che ha visto i fondi esaurirsi ben prima del 31 dicembre, ora però con il 2022 arrivano nuovi incentivi auto - e non solo green.

Fino al 2030 verranno messi sul piatto fino a 1 miliardo di euro di incentivi, come ha confermato il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Soldi che serviranno alla transizione ecologica del nostro Paese, almeno per quanto riguarda le quattro ruote. Le regole ufficiali dovranno essere ancora confermate, nel frattempo si parla di tre fasce d'incentivo, suddivise per emissioni di CO2.

Saranno coinvolte negli sconti le auto con CO2 compresa fra 0 e 20 g/km (le elettriche sostanzialmente), fra 21 e 60 g/km (le Plug-in Hybrid) e fra 61 e 135 g/km, fascia che ingloba Mild e Full Hybrid (per saperne di più: come acquistare una nuova auto ibrida), Euro 6 a benzina e diesel, GPL e metano. Le bozze parlano di un contributo fino a 9.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica con la rottamazione di almeno un Euro 4, fino a 7.000 euro per le Plug-in Hybrid e poco più di 3.000 euro per chi scegliere un'auto poco inquinante dell'ultima fascia.

Ci sarà in ogni caso un tetto di spesa, si stima attorno ai 35.000 euro per le prime due fasce (se non sono poche le elettriche disponibili al di sotto dei 35.000 euro, pensiamo alla nuova Nissan LEAF 2022 appena presentata, per le Plug-in Hybrid si metterebbe davvero male) e 25.000 euro per la terza. Non manca tuttavia qualche nodo da scogliere: stando a questa bozza, non sarebbero poche le auto Euro 6 a benzina e diesel compatibili con l'incentivo, si parla però di un abbassamento della soglia a 110 g/km, non più 135, dettaglio che complicherebbe di parecchio le cose. Restiamo in attesa di dettagli più precisi e soprattutto definitivi.