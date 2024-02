Tornano gli Emoving Days a Milano: dove, quando e cosa fare all'edizione 2024

Dopo il successo delle prime tre edizioni, gli Emoving Days si preparano per il poker. Le date da segnare in agenda sono 22, 23 e 24 marzo, mentre la cornice rimane invariata: il rinomato quartiere di CityLife a Milano, uno dei più noti e frequentati di tutta la città.

Anche quest'anno gli Emoving Days - patrocinati dal Comune di Milano - apriranno la stagione degli eventi legati all’eMobility, proponendosi come un’irrinunciabile opportunità di incontro per aziende, operatori, cittadini e associazioni che vogliono confrontarsi sulle tematiche legate all’urban mobility. Il format che ha entusiasmato il pubblico nelle prime tre edizioni sarà ulteriormente arricchito. Oltre all’area espositiva che si estenderà in ben tre zone per coprire l’intera area del parco, ci saranno opportunità di interazione e intrattenimento. Grazie anche ai test di monopattini, eBike, cargo bike, motocicli, scooter, microcar e, novità di quest’anno, auto elettriche, il pubblico potrà vivere un’esperienza coinvolgente e divertente.

La quarta edizione dell’appuntamento di riferimento per l’eMobility andrà in scena a Milano il 22, 23 e 24 marzo. Un’opportunità unica per pubblico finale, associazioni, aziende e operatori del settore per confrontarsi

Anche quest'anno sarà possibile testare diverse tipologie di mezzi lungo i tre percorsi ufficiali caricati sulla app komoot, route partner dell’evento:

Urban Citylife di 3,54 km

Around the City di 8,73 km

Mtb Monte Stella Hills di 9,90 km

Dai tratti più semplici e veloci agli itinerari più lunghi e vari, sportivi e appassionati avranno la possibilità di testare le potenzialità dei veicoli, apprezzandone le caratteristiche in contesti differenti.