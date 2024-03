Tornano gli Emoving Days a CityLife, appuntamento il 22, 23 e 24 marzo 2024

Dopo il successo delle prime tre edizioni, gli Emoving Days si preparano per il poker. Le date da segnare sono 22, 23 e 24 marzo 2024, mentre la cornice rimane il quartiere di CityLife a Milano, uno dei più noti e frequentati di tutta la città, con una media di 80 mila passaggi durante il weekend e un flusso mensile di 400 mila visitatori.

Anche quest'anno gli Emoving Days - patrocinati dal Comune di Milano - apriranno la stagione degli eventi legati all’eMobility, proponendosi come un’irrinunciabile opportunità di incontro per aziende, operatori, cittadini e associazioni che vogliono confrontarsi sulle tematiche legate all’urban mobility. Il format che ha entusiasmato il pubblico nelle prime tre edizioni sarà ulteriormente arricchito. Oltre all’area espositiva che si estenderà in ben tre zone per coprire l’intera area del parco, ci saranno opportunità di interazione e intrattenimento. Grazie anche ai test di monopattini, eBike, cargo bike, motocicli, scooter, microcar e, novità di quest’anno, auto elettriche, il pubblico potrà vivere un’esperienza coinvolgente e divertente.

l route partner komoot

• Urban Citylife di 3,54 km

• Around the City di 8,73 km

• Mtb Monte Stella Hills di 9,90 km

Tra le novità più apprezzate della scorsa edizione, nel 2024 tornerà l’Emoving Business Day (EMBD), giornata dedicata agli operatori del settore bike ed eMobility. La location scelta per ospitare tutti gli incontri sarà ancora una volta il cinema Anteo, situato all’interno del CityLife Shopping District, dotato di ampi spazi per accogliere tutti gli operatori accreditati. Davanti a un’ampia platea proveniente da tutta Italia, si affronteranno temi strategici per il settore: politiche di mobilità urbana, analisi di mercato, case history, approfondimenti e prospettive del business dello sharing, nonché formazione e aggiornamento per i punti vendita specializzati.

A fronte del successo di EMBD nel 2023 - con 300 operatori e 130 giornalisti accreditati - l’organizzazione ha deciso di dedicare l’intera giornata di venerdì 22 marzo esclusivamente al b2b, mentre sabato e domenica sarà aperto il village nel parco di CityLife con tutti gli stand, dove testare i mezzi elettrici a due e quattro ruote. Il programma degli incontri, così come tutti i nomi dei relatori saranno resi noti nelle prossime settimane.

Un appuntamento carbon neutral

Come nelle edizioni precedenti, anche quest'anno gli Emoving Days rinnovano il proprio impegno a essere un evento carbon neutral, con l’obiettivo di ridurre al minimo la produzione di rifiuti e garantire un uso responsabile delle risorse idriche. Al termine della manifestazione, verrà effettuato un accurato calcolo delle emissioni di CO2 prodotte, al fine di compensarle attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati, generati da progetti a impatto positivo ambientale e sociale. Il tutto sarà reso possibile grazie alla collaborazione con ClimatePartner, già al fianco di Emoving Days nell’edizione 2023, realtà che aiuta le aziende a raggiungere obiettivi di responsabilità ambientale.

