Tornado travolge una Tesla Model X: la macchina ha registrato tutto

Il video in fondo alla pagina, pubblicato su Reddit da r/teslamotors, è stato registrato da una delle telecamere di bordo di una Tesla Model X mentre un potentissimo tornado si abbatteva sulla città di Barrie, in Ontario, Canada.

Eventi simili possono tranquillamente trascinare per parecchi metri qualunque tipo di autovettura, ma a quanto pare la Model X non si è lasciata piegare dalla forza del vento. Probabilmente il pesante pacco batterie montato sul pianale è servito a tenere basso il baricentro evitando ribaltamenti.

Il proprietario del SUV elettrico di Fremont, conosciuto su Reddit come u/VanillaGorilla-, ha condiviso interessanti dettagli sul raro incidente. Secondo l'automobilista, a Barrie sono stati attivati gli allarmi a più riprese durante il giorno, e nel corso della giornata di ieri un tornado si è avvinghiato al suolo tracciando una linea di devastazione sul proprio percorso.

Il proprietario della Model X ha inoltre fatto sapere in quel momento era sua moglie ad utilizzare il veicolo, ma per sua fortuna era scesa dall'abitacolo per entrare in un edificio appena prima dell'arrivo del tornado. La clip registrata nel parcheggio evidenzia numerosi detriti scagliati in aria ad alta velocità, ed è mancato pochissimo che un altro SUV sballottato in giro dal vento finisse per scontrarsi con violenza contro la EV di Fremont. Quest'ultima però è rimasta salda a terra e non si è mossa di un centimetro. Purtroppo però i detriti volanti hanno danneggiato lievemente la carrozzeria e graffiato i finestrini in modo piuttosto visibile.

In base a quanto riportato da Barrie CTV News, il maltempo avrebbe danneggiato circa 20 abitazioni e ferito 8 persone, ma il sindaco della città Jeff Lehman si è detto sollevato:"Posso sicuramente dire quanto sia incredibile che nessuno sia rimasto ucciso, e spero che in seguito a tutte le ricerche e alle cure dei pazienti in ospedale la situazione rimanga così. Di sicuro si sarebbe potuta mettere molto peggio."

Il video in alto riassume con chiarezza le proporzioni dell'evento meteorologico, ma siamo ben lontani da quanto accaduto poco più di due anni fa in Missouri, dove un altro tornado danneggiò ben 500 veicoli in pochi minuti.

Per chiudere restando in tema di Tesla Model X, vogliamo rimandarvi ad un recente avvistamento in strada circa il nuovo modello aggiornato al 2021: un video mostra nuovi cerchi e un abitacolo ampiamente rivisto, ma sotto la scocca si nascondono altre migliorie.