Il tornado si abbatte su un'autostrada in Florida: le auto volano in un video

Il weekend del primo maggio non è stato dei migliori in termini meteorologici nel nostro paese, ma oltreoceano ha causato veri e propri danni. Lo scorso sabato un tornado ha colpito Palm Beach Gardens, nella South Florida, e le testimonianze apparse in rete mostrano scene che sembrano prese da film catastrofici.

Nello specifico c’è un video che impressiona più di altri. Si tratta di un filmato registrato e poi pubblicato su Instagram da Daphne Nikolopoulos, che si è ritrovata nel bel mezzo della tempesta mentre transitava sull’autostrada. La radio aveva messo in guardia i cittadini del pericolo imminente, ma pochi minuti dopo il tornado si è abbattuto sull’autostrada scatenando la sua ira.

Alcune auto sono state scagliate in aria, mentre altre cappottate come se fossero delle macchinine giocattolo, e come racconta la protagonista del filmato, sembrava una situazione surreale, con auto in aria, alberi che cadevano assieme ai pali della luce e detriti sparsi da ogni parte.

Secondo quanto riportato dal National Weather Service si è trattato di un tornado di categoria EF-2 (nel 2021 un tornado del Kentucky ha distrutto centinaia di Chevolret Corvette di uno stabilimento), con venti che hanno toccato i 210 km/h di velocità massima: in 11 minuti ha percorso circa 4,8 km per poi dissiparsi lasciando la distruzione dietro di sé. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti gravi, ma i danni sono stati ingenti.

E a proposito di agenti atmosferici estremi, guardate questo pick-up ribaltato dal tornado che è riuscito a scappare dalla sua furia.