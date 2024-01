Torna a salire il prezzo della benzina in Italia: il self si trova a 1,774 euro/litro

Dopo un periodo di quiete, purtroppo tornano a salire i prezzi dei carburanti in Italia. A segnalare la notizia è come sempre Quotidiano Energia, che ha pubblicato i dati aggiornati alle 8:00 di ieri 14 gennaio 2024.

Secondo i prezzi comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio della benzina self è stato pari a 1,774 euro al litro, in leggera salita rispetto al precedente 1,773 euro al litro. Le compagnie presenti sul suolo italiano vanno da un prezzo di 1,721 a 1,732 euro al litro. Passando al diesel, abbiamo un prezzo medio pari a 1,732 euro al litro, rispetto al precedente 1,731, con i marchi che vanno generalmente da 1,721 a 1,740 euro al litro.

Nessuna variazione sul prezzo medio della benzina al servito: 1,916 euro al litro, con prezzi compresi fra 1,851 e 1,987 euro al litro. Al servito il gasolio viene venduto mediamente a 1,873 euro al litro, mentre in precedenza era 1,874, con prezzi compresi fra 1,811 e 1,944 euro al litro.

Passando al GPL (vantaggi e svantaggi del GPL nel 2024) abbiamo prezzi compresi tra 0,722 e 0,739 euro al litro, mentre il metano è - come tradizione - più alto tra 1,406 e 1,539 euro al kg.