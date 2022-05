Torna il Q&A Automotive sul Twitch di Everyeye il 25 maggio alle 15:00

Dopo una piccola pausa dovuta ai numerosi impegni, torna sul canale Twitch di Everyeye il Q&A Automotive, così che i redattori della sezione motori possano rispondere live a tutte le vostre curiosità sul mondo delle quattro e delle due ruote. L'appuntamento è per il 25 maggio alle 15:00.

In studio come sempre avremo il conduttore Alessio Ferraiuolo, il caporedattore di sezione Aurelio Vindigni Ricca e l'editor Edoardo Curioni, diventato anche pilota grazie alla sua partecipazione alla Clio Cup Press League nella tappa di Imola (a bordo della Clio Cup V). Vi racconteremo tutti i dettagli dell'esperienza ma non solo, parleremo in modo approfondito della Tesla Model 3 Long Range 2022 che abbiamo appena testato, della nuova Mercedes-Benz Classe C, della Hyundai i20N e di tutte le altre prove svolte di recente sul campo.

Tratteremo poi lo spinoso tema degli incentivi auto e moto 2022, diventati operativi dallo scorso 16 maggio 2022, inoltre proseguiremo analizzando il piano di sviluppo svelato da Lancia, che ha intenzione di rilanciare la sua figura con tre nuove vetture oltre alla classica Ypsilon, e discuteremo delle nuove BMW M4 CSL e Audi A6 Avant e-tron concept, con quest'ultima che dovrebbe fare la sua apparizione alla prossima Design Week di Milano a inizio giugno.

Questi saranno solo alcuni dei temi che andremo a trattare, le vostre domande però avranno priorità assoluta, dunque seguiteci in live e lasciate i vostri quesiti fra i commenti. Appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.