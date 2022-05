Torna Q&A Automotive oggi, 3 maggio 2022: sintonizzatevi su Twitch alle 14:00!

Anche oggi, martedì 3 maggio 2022, dalle ore 14:00 sul canale Twitch di Everyeye potrete assistere a un Q&A Automotive in cui tratteremo una moltitudine di temi e, come da nostra tradizione, risponderemo alle vostre domande che potete lasciare nei commenti, oppure comunicarci direttamente in live tramite la chat!

In questa occasione come nella scorsa, in studio troverete l’host Alessio Ferraiuolo, il caporedattore della sezione Auto Aurelio Vindigni Ricca e il redattore Edoardo Curioni, da qualche settimana noto al nostro pubblico come il nostro specialista delle prove sportive. A tale proposito, sarà anche il pilota ufficiale Everyeye alla Clio Cup Press League 2022 che, ricordiamo, si terrà nella serata di sabato 7 maggio 2022: se volete augurargli buona fortuna, dunque, questa è l’occasione perfetta.

Protagoniste di questa sessione Q&A saranno poi la Tesla Model 3 Long Range, il canto del cigno di Lamborghini con l’ultimo V12 aspirato visto nella Aventador LP 780-4 Ultimae, ma potrete vedere anche qualche clip intrigante della prima Lexus elettrica RZ 450e e del bizzarro monopattino Segway con il rombo della Ferrari. Altrettanto interessante sarà il racconto delle impressioni post-prova della fantastica McLaren 720S. Insomma, c’è davvero tanta carne al fuoco!

Per sentirci parlare approfonditamente su questi temi e molti altri, vi aspettiamo in live dalle 14:00 alle 16:00 su Twitch!