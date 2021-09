Torna il Porsche Festival 2021 al nuovo Porsche Experience Center Franciacorta

Appassionati Porsche di tutto lo stivale, dopo il successo delle precedenti edizioni torna quest'anno il Porsche Festival, l'evento più iconico che Porsche Italia possa vantare. L'appuntamento è per sabato 2 e domenica 3 ottobre in un luogo esclusivo: il nuovo Porsche Experience Center Franciacorta appena inaugurato.

Si tratta del primo PEC d'Italia, il più grande degli otto esistenti al mondo, costato 28 milioni di euro e pieno di nuove attrazioni per clienti e appassionati. Per saperne di più, abbiamo passato un giorno al Porsche Center Experience Franciacorta, fra go-kart elettrici e 911 da guidare in pista. Una pista che riprende in tutto e per tutto le sinuose curve del mitico circuito di Franciacorta, con asfalto e cordoli rifatti da zero.

Gli stessi cordoli che ospiteranno adesso un nuovo Porsche Festival 2021, con l'autodromo che accoglierà clienti, Centri Porsche, Porsche Club, Partner e tutti gli appassionati che vorranno unirsi alla festa. Per partecipare vi rimandiamo alla biglietteria online del Porsche Festival 2021, affrettatevi perché quasi tutte le esperienze sono sold-out nel momento in cui scriviamo. Anche Everyeye Auto sarà presente per due giorni che vedranno lo spettacolo della Porsche Carrera Cup Italia, avventure off-road e guide in pista, al di là dei momenti di condivisione presso la Hospitality all'interno del Porsche Village.