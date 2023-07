Torna la Planking Challenge, sfida senza senso che mette a rischio gli automobilisti

Sta purtroppo spopolando in queste ultime settimane la Planking Challenge, una sfida che mette a serio rischio gli automobilisti, assolutamente incolpevoli, nonché coloro che la praticano.

In poche parole, come facilmente intuibile dalla foto che trovate qui sopra, consiste nello stendersi a terra in strada e alzarsi il più tardi possibile evitando di farsi investire dalle vetture, o comunque dal mezzo che sopraggiunge.

Purtroppo sono diversi i casi segnalati in Italia e l'ultimo ci giunge da Grossolengo, in Val Trebbia, provincia di Piacenza. Secondo quanto emerso una donna alla guida di un'auto avrebbe sentito una sorta di urlo poi si sarebbe trovato un ragazzino sdraiato a terra assieme ad altri (fra cui alcuni che stavano facendo le flessioni).

In seguito ha denunciato il tutto ai carabinieri dopo di che ha diramato un appello sui social del paese. Si tratta soltanto dell'ultima testimonianza visto che in precedenza era stato segnalato un caso alla curva della Brada, da Bobbio verso il Piance, ma anche sulla Casilina, precisamente a Piedimonte San Germano, quindi a Sant'Elia, in provincia di Viterbo, e a Rivoli in quel del Piemonte, provincia di Torino.

La Planking Challenge è una sfida nata anni fa, precisamente negli anni '90, poi tornata di moda ciclicamente: prima nel 2010, quindi nel 2018, 2021 e gli ultimi casi in queste settimane. Attualmente, e solo per miracolo, non si è verificato alcun decesso ne tanto meno alcun ferito grave, ma fino a quando durerà?

Dopo la challenge in Lamborghini, il noto caso di Casal Palocco, un'altra sfida social potrebbe spezzare altre vite, con la speranza ovviamente che non si arrivi mai ad un tale esito così tragico.

Ma in cosa consiste di preciso la planking challenge? Bisogna semplicemente sdraiarsi a terra in maniera molto rigida a pancia in giù, in luoghi molto pericolosi, come ad esempio strade trafficate o binari della stazione, per poi scattarsi un selfie poco prima che un veicolo si avvicini.

Nel corso degli anni ha subito una sorta di evoluzione divenendo ancora più rischiosa con l'avvento degli smartphone e dei social. Un paio di anni fa vi avevamo parlato di un'altra challenge diffusa soprattutto su TikTok che metteva a repentaglio la salute: ve la ricordate?