Torna al paesino con una Tesla Model Y e ne vende altre 30 ad amici e conoscenti

Al fine di vendere un prodotto è sicuramente importante il marketing generale, il battage pubblicitario e quant'altro, c'è però un altro elemento chiave che spesso si tende a sottovalutare: il passaparola. È grazie a questo che una piccola cittadina cinese è diventata un Tesla Village.

Sono ormai anni che il marchio di Elon Musk ha successo in Cina, soprattutto nelle grandi megalopoli. Ora però la grande T sta arrivando anche nelle zone più remote del Paese, pensiamo nello specifico a un paesino di montagna chiamato Panzhiga nella provincia di Yunnan. Qui vive un cittadino cinese di nome Cai Run, che dopo aver lavorato per anni in una grande città è tornato al suo paese natale - e lo ha fatto portando con se una Tesla Model Y (la Model Y guidata da chi non ha mai toccato una Tesla).

Cai Run ha ovviamente catturato l'attenzione di tutti nel paesino e mostrando l'auto americana ad amici e conoscenti è riuscito a venderne altre 30. Ora il villaggio è conosciuto come il Tesla Village, poiché c'è una discreta flotta di Model Y e Model 3. Auto che la popolazione locale utilizza persino come veicolo commerciale, in alcuni casi limite come "camper" per i turisti.

Le strutture alberghiere della zona infatti spesso non bastano ad accogliere tutti i turisti provenienti da fuori e qualcuno ha avuto l'idea di usare la Model Y come letto per la notte, del resto abbassando i sedili si ha un sacco di spazio a disposizione (come abbiamo visto nel nostro articolo Cinque motivi per comprare la Tesla Model Y) e con il tetto panoramico si possono ammirare le stelle. La storia è piaciuta così tanto a Tesla China che è stata raccontata in un video ufficiale.