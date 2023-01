Torna il Motor Bike Expo 2023 di Verona: al via dal 27 Gennaio 2023

Torna la "fiera più cool al mondo" dedicata al mondo delle due ruote. Dal 27 al 29 Gennaio 2023 andrà in scena a Verona il Motor Bike Expo, la fiera più importante del mondo dedicata alla personalizzazione delle moto.

Il focus della manifestazione sarà, appunto, la personalizzazione in tutte le sue forme ed il lifestyle. Non mancheranno i settori cardine del mercato come il "Racing" con team, piloti e circuiti, ma anche il "Fuoristrada" con iniziative di adventouring ed il mondo del "Turismo".

Presente una folta schiera di case motociclistiche con la gamma di serie e progetti speciali, oltre che artisti, preparatori, officine e personaggi di spicco che incontreranno i visitatori. Come si può vedere dall'immagine presente in calce, tre padiglioni saranno dedicati alla personalizzazione, mentre due alla pista ed alla strada dove sarà possibile acquistare caschi, tute, guanti, giacche e stivali ma anche altri accessori.

Non mancherà un padiglione riservato al lifestyle ed alla moda, con i maggiori marchi che si fanno ispirare da artigiani, dai garage e dalle tendenze del momento per incrociarle con il mondo delle moto. Infine, a completare l'esperienza troverà spazio il mondo dell'avventura, dei fuoristrada e dei grandi viaggi. Ci sarà anche uno spazio esterno dove si terranno show e freestyle, oltre che esibizioni, stunt-man, demo-ride, drifting ed altro.

Trattandosi del 15esimo anniversario, gli organizzatori hanno anche deciso di puntare sui giovani con un'area dedicata alla Gen Z per far avvicinare il motociclista del domani ai nuovi modelli. A questo si aggiunge lo "Swap Meet" dove collezionisti di accessori potranno dare via a scambi tra appassionati.