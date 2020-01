Torna la mitica DeLorean DMC-12: tecnologica e con motore da 350 CV

Potrebbe sembrare pazzesco ma DeLorean Motor Company sta riportando in vita - e sul mercato - la mitica DeLorean DMC-12, proprio il modello utilizzato da Robert Zemeckis nella trilogia di Ritorno al Futuro.

Se avete sempre sognato di possederne una, anche solo per lo sfizio di raggiungere le 88 miglia all'ora (141 km/h) e provare a superare la barriera spazio-temporale, forse è arrivato il vostro momento fortunato - anche se l'iter è ancora lungo a causa delle leggi americane. La DMC-12 doveva tornare sul mercato già nel 2016, poi la NHTSA americana, che controlla la sicurezza dei prodotti che finiscono sul mercato (come Euro NCAP in Europa), aveva bloccato tutto; oggi però il processo di produzione potrebbe essersi quasi sbloccato. I vecchi pezzi di ricambio originali saranno uniti ad altri più moderni, avremo un abitacolo aggiornato e molte funzioni "del nostro secolo".

La vettura, al suo ritorno sul mercato, sarà infatti perfettamente conforme agli standard di sicurezza odierni, sarà più comoda e soprattutto potente, con un motore che potrebbe superare i 350 CV. I sedili saranno riscaldati, inoltre ci sarà il climatizzatore, tutte feature che l'originale DMC-12 non aveva neppure nei film di Hollywood... Non bisogna poi dimenticare un impianto audio moderno, opzioni relative alla connettività e molto altro, insomma un'auto di nuova generazione incastonata nell'iconica carrozzeria della DeLorean DMC-12 - resa immortale da Marty McFly e Doc Brown.

Alla DeLorean manca ancora qualche passaggio burocratico, una volta ottenuto il via però l'azienda pensa di costruire 325 unità l'anno, anche se il numero reale potrebbe essere inferiore all'inizio, come affermato dal Vice Presidente James Espey, che ha parlato di 1-2 modelli alla settimana. In ogni caso speriamo davvero che il progetto vada in porto, per chi è cresciuto negli anni '80 sarebbe meraviglioso rivedere la DMC-12 sul mercato. A tal proposito volete una data da registrare in calendario? Inizio 2021.