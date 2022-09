Torna il marchio Opel GSe: oggi significa Grand Sport Electric

Nella storia di Opel il badge GSe ha sempre rappresentato grande sportività e dotazioni particolarmente ricche. Oggi però tutto cambia: da Grand Sport Einspritzung (Grand Sport Iniezione) si passa a Grand Sport Electric, un badge che andrà a caratterizzare nuove elettriche dal taglio sportivo di casa Opel.

Come ormai saprete, Opel vuole diventare un marchio completamente elettrico entro il 2028, almeno in Europa. GSe dunque è un assaggio di futuro, il cui antipasto ci è stato dato con la nuova Opel Manta GSe totalmente elettrica, un chiaro omaggio alla vettura del 1970 però rielaborata in salsa contemporanea e a batteria. Per l'auto Opel ha dato un nuovo volto al marchio implementando un inedito logo Blitz, montando la nuova "griglia" frontale Opel Vizor con tanto di sistema di illuminazione ridisegnato. Tutte le nuove Opel montano il Vizor new-gen, anche le nuove Opel Astra e Opel Astra Sports Torre.

Ogni Opel sarà elettrificata già entro il 2024, inoltre già oggi il marchio vi dà la possibilità di scegliere fra 12 modelli elettrificati, dalle Opel Grandland e Opel Astra Plug-in Hybrid alle 100% elettriche Opel Corsa-e e Opel Zafira-e Life. Infine anche Opel Combo-e Cargo e Opel Movano-e sono 100% elettrici, alimentati a batteria (i veicoli commerciali Opel saranno solo elettrici dal 2022). La nuova era Opel, sotto il segno dell'elettricità, è dunque già iniziata.