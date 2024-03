Torna la Fiat Uno? Ecco come potrebbe essere l'erede della mitica city car

Tante le novità che ci aspettano da qui a breve in casa Fiat, a cominciare dalla nuova Panda che sarà un B-SUV ed elettrica. Sarà un primo importante step che aprirà ad un nuovo futuro per l'azienda torinese, e che porterà a sfornare altri nuovi modelli nei prossimi anni.

Negli scorsi giorni Fiat ha presentato i nuovi concept Mega Panda, il Fastback e altri ancora, prototipi che rappresentano il nuovo corso stilistico dell'azienda torinese di automobili. E chissà che nei progetti del futuro prossimo non possa esservi spazio anche per un ritorno di un'apprezzatissima vettura Fiat, leggasi la Uno.

Nelle scorse settimane erano emerse delle voci secondo cui il nome poteva essere utilizzato in Sud America per identificare la nuova Fiat Panda che uscirà a luglio, ma la linea di pensiero prevalente è che alla fine quel nome verrà utilizzato solamente qualora Fiat decidesse di ridare vita alla storica city car, venduta in Italia dal 1983 al 1995, con più di 9,5 milioni di esemplari prodotti, un successo clamoroso.

Ma come potrebbe essere la nuova Fiat Uno? Anche se ovviamente si tratta solo di speculazioni senza alcun fondamento, il canale Youtube Mahboub1 ha cercato di ricostruirla a livello grafico, mostrando una vettura dal design moderno e dalle forme morbide, decisamente molto simile a quella che potrebbe essere la nuova Fiat Panda in arrivo nei prossimi mesi.

La mossa di Fiat di rilanciare la nuova Uno potrebbe essere comunque tutt'altro che campata in aria e garantirebbe alla stessa azienda nuove quote di mercato nel settore delle auto elettriche. Tra l'altro un'operazione simile la farà Renault con il lancio della R5, già presentata in via ufficiale, e con il successivo arrivo della R4, due vetture dalle dimensioni simili, entrambe dotate di un motore elettrico.

La nuova Fiat Uno, così come la futura Panda, potrebbe nascere dalla piattaforma Smart car di Stellantis, che permette di produrre auto a batteria ma anche dotate di motore termico quindi benzina o gasolio.