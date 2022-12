Torna la Ferrari 250 GT SWB: il remake di Forge Design è da urlo

La Ferrari 250 GT SWB protagonista di un “remake” a firma Forge Design. La splendida vettura di Maranello, senza dubbio fra le auto più rare della casa del Cavallino Rampante, è stata reinterpretata e il risultato è a dir poco sublime.

La Ferrari 250 GT SWB è stata recentemente attualizzata da GTO Engineering e ora tocca all'azienda inglese Forge Design mettere mano al bolide che vide la luce fra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. Il suo concept si chiama Competizione Ventidue, in onore dell'anno 2022, e si ispira ovviamente alla supercar originale ma con l'aggiunta di alcune migliorie personali e decisamente azzeccate.

Lo studio di design britannico, per realizzare la propria versione della 250 GT SWB, si è ispirato all'album “Kind of Blue” di Miles Davis e al museo Solomon R. Guggenheim progettato dall’architetto Frank Lloyd Wright, e il risultato è una supercar d'altri tempi davvero interessante. Al momento, purtroppo aggiungiamo noi, è stato fornito solo un render di quella che sarà la versione finale della Ferrari ma dalle immagini si possono notare diversi particolari che lasciano a bocca aperta. Si parte dalla carrozzeria, basata sulla versione da corsa della 250 GT SWB, leggasi la SEFAC hot road in grado di trionfare a Le Mans 1961 nella propria categoria. In origine era composta da pannelli di alluminio da 1,1 millimetri che per la versione “moderna” sono stati sostituiti da elementi in materiali compositi.

Troviamo poi dei passaruota più larghi, gruppi ottici decisamente moderni e dei parafanghi con tanto di prese d'aria. Forge Design ha poi voluto eliminare tutti quegli elementi inutili di modo da ridurre notevolmente il peso della 250, e così si è optato per un solo specchietto retrovisore esterno, un lunotto in policarbonato e le cinture in pelle. Il telaio è stato invece realizzato in alluminio e fibra di carbonio, sono state installate delle sospensioni indipendenti con l'aggiunta di un impianto frenante da gara AP Racing.

Modifiche anche sotto il cofano, dove Forge Design ha deciso di concedersi un motore V12 modificato con iniezione indiretta di idrogeno, per un peso inferiore ai 165 chilogrammi. Non è stata dichiarata la potenza, ma tenendo conto che il V12 originale erogava 300 cavalli, siamo certi che la Competizione Ventidue sarà ancora più performante. Il lavoro di Forge appare senza dubbio riuscito, di pari passo con quanto fatto da un'altra interpretazione della Ferrari 250 GT SWB, quella di RML.