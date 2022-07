Torna il Bonus Taxi a Milano: come funziona e chi può chiederlo

La novità è passata un po' in sordina, dallo scorso 21 giugno però è tornato il Bonus Taxi nella città di Milano. Andiamo a scoprire cosa comporta, chi può richiederlo e dove.

L'agevolazione è messa a disposizione dei cittadini che hanno più di 65 anni, donne in gravidanza, persone affette da malattie che hanno bisogno di cure continuative, con mobilità fisica ridotta o con patologie accertate. Sono inclusi anche tutti quei cittadini "in stato di bisogno" che hanno un ISEE pari o inferiore a 28.000 euro, sono disoccupati o in cassa integrazione. Il Bonus copre il 100% dell'importo della corsa su taxi o NCC (Noleggio con conducente) fino a un massimo di 20 euro a corsa, per un totale di 200 euro a buono emesso - che eventualmente si può rinnovare, fino a esaurimento fondi.

Per sfruttare il bonus è necessario iscriversi sulla piattaforma del servizio sul sito ufficiale del Comune di Milano fino al 31 dicembre 2022. I tassisti dovranno poi installare sul loro smartphone l'applicazione BuoniviaggioMI sviluppata da Telepass e dal Comune di Milano; l'app risulta già installata su oltre 3.000 taxi e NCC.

Il Bonus Taxi torna dopo l'ottima esperienza del 2021, con i buoni che sono stati utilizzati almeno una volta da 5.011 cittadini con numeri che sono cresciuti in modo progressivo con il passare dei mesi. In totale i viaggi effettuati sono stati 50.106.