Torna il Bonus Bici e Monopattino: piattaforma di nuovo attiva da oggi 9 novembre

Come promesso dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, la piattaforma dedicata al Bonus Mobilità 2020 - chiusa per esaurimento fondi - è stata riaperta proprio questa mattina, 9 novembre 2020.

I 215 milioni di euro stanziati dal governo per l’acquisto in sconto (60% fino a un massimo di 500 euro, ma solo in alcune città) erano in pratica terminati in poco più di 24 ore, fra chi ha richiesto un rimborso e chi invece ha prenotato un voucher da spendere in negozio od online. Ebbene qualche utente non è riuscito a completare l’operazione e a ottenere lo sconto nei giorni del 3 e 4 novembre, visto che più di un milione di persone si è connesso per richiedere il Bonus.

Proprio per questo motivo il Ministro Costa, che aveva promesso di non lasciare indietro nessuno, ha riaperto la piattaforma per permettere a chiunque in possesso di una fattura o di uno scontrino parlante ottenuto fra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020 di richiedere il Bonus Mobilità 2020 - sempre se avente diritto, chiaramente. Gli utenti che hanno già ottenuto il buono possono ora accedere alla loro Area Riservata semplicemente cliccando sul tasto Accedi, chi ancora deve fare domanda trova invece il pulsante Pre-registrati. La registrazione è possibile dalle 9:00 del 9 novembre 2020 al 9 dicembre 2020.