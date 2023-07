Dalla Topolino alla Panda, passando per la nuova Ypsilon: che futuro per Fiat e Lancia!

Fiat e Lancia sono pronte ad essere sempre di più le regine del mercato italiano. Come da dati di vendita di maggio 2023, Panda è stata l'auto più venduta in assoluto, con la Ypsilon al terzo posto dietro alla Dacia Sandero, e la 500X nella top 10.

Obiettivo delle due storiche aziende torinesi, monopolizzare la vendita di auto in Italia, come avveniva fino agli anni '70 e '80 quando di fatto la quasi totalità del parco auto circolante nel nostro Paese era di produzione italiana.

A spingere ulteriormente le vendite verso l'alto saranno i modelli che a breve faranno capolino, a cominciare dalla Topolino, svelata ufficialmente con una foto poche settimane fa, e che è già sulla bocca di tutti: chiacchieratissima e apprezzatissima, il quadriciclo elettrico Fiat potrebbe registrare acquisti a go go, anche se molto dipenderà dal prezzo.

Attenzione anche ad un'altra vettura pronta ad essere lanciata a breve come la Fiat 600. Il nuovo SUV compatto di Torino ha senza dubbio creato meno entusiasmo rispetto alla Topolino, ma tenendo conto degli ottimi dati di vendita della 500X, vettura che la 600 andrà a sostituire, siamo certi che alla fine sarà un successo. Tra l'altro è prevista anche una versione full electric, secondo modello green di Fiat dopo la 500e.

Nel 2024, poi, sarà la volta della nuova Fiat Panda, che potrebbe arrivare anche in una versione large, quindi maggiorata rispetto alla city car attuale, e sempre nello stesso anno giungerà la tanto attesa nuova Lancia Ypsilon, per la prima volta con motorizzazione elettrica. Per chiudere il cerchio, fra tre anni sarà la volta della nuova Lancia Delta che stando al CEO Napolitano sarà un glorioso omaggio al suo straordinario passato.