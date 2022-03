Top Gun Maverick: Tom Cruise ha sottoposto i colleghi a un allenamento speciale

Abbiamo recentemente dato un'occhiata al trailer di Top Gun Maverick che porterà nuovamente sui nostri schermi Tom Cruise e una nuova truppa. L'attore ha recentemente parlato di un "programma" a cui ha sottoposto i suoi giovani compagni di cast, soprannominato da Miles Teller come il "Tom Cruise Boot Camp".

Tutti conosciamo il grande impegno di Tom Cruise nei suoi film d'azione, dove è lo stuntman di se stesso. Per questo film la sua missione era impegnarsi in un volo realistico davanti alla telecamera, ma la leggendaria superstar di Hollywood voleva lo stesso realismo anche dalle nuove reclute. "Ho sviluppato un intero programma per gli attori, di quelli che potremmo avere negli [F/A-18]" ha detto Cruise. "C'era ogni passo nel cammino. Ho dovuto insegnargli a volare. Ho dovuto insegnare loro come gestire gs. Ho dovuto far sì che si sentissero sicuri nell'aereo."

La particolare cura per i dettagli di Cruise sicuramente si è fatta sentire, e il collega Lewis Pullman, che interpreta nel film un giovane aviatore, ha ammesso di aver vomitato molto nell'abitacolo ad un certo punto nel corso delle riprese. Sicuramente tutti i giovani debuttanti nel cast di Top Gun: Maverick hanno le loro storie da raccontare, e tra questi c'è Miles Teller. "Eravamo tutti dei mini Tom nel preparare questo film" ha detto Teller in un'intervista." Ci ha fatto seguire... Lo chiamerò semplicemente un "campo di addestramento di Tom Cruise". Stavamo raggiungendo una grandissima forma. E anche per le acrobazie e le cose che Tom fa nei film, di solito è un tipo di allenamento molto specifico. Non vai solo in palestra a sollevare dei pesi. Abbiamo fatto addestramento di volo per tre mesi prima dell'inizio delle riprese... Siamo stati messi a dura prova."

E su questo non ci sono dubbi. Adesso, mentre arrivano nuove foto di Top Gun: Maverick, restiamo in attesa dell'uscita del film, prevista per il 26 Maggio.