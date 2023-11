Top Gear ufficialmente cancellato dopo l'incidente di Flintoff

Adesso è ufficiale: il TV show Top Gear è stato cancellato; la causa sarebbe l'incidente shock che ha interessato Freddie Flintoff, uno dei "nuovi" conduttori del programma, nel dicembre 2022. A renderlo noto è stata la stessa BBC.

"Sappiamo che sospendere lo show sarà una notizia deludente per i fan, ma è la cosa giusta da fare" ammette la nota rilasciata dall'emittente britannica. Le voci riguardo una imminente chiusura dello storico programma televisivo si rincorrevano già da parecchio tempo; negli ultimi mesi si era parlato anche di un possibile ritorno di Jeremy Clarkson a Top Gear, ma questa conclusione ha gelato definitivamente ogni prospettiva.

Nessuno sa con certezza cosa è accaduto a Flintoff (ex giocatore di cricket) in quel 13 dicembre del 2022; uno scontro durissimo e un infortunio piuttosto grave, tant'è che ancora oggi il presentatore porta sul volto le cicatrici di quell'episodio. "Poteva morire" aveva dichiarato il padre di Freddie, ma nessuno si è mai davvero pronunciato sui fatti accaduti. Una fonte segreta aveva rivelato al quotidiano inglese The Sun: "Stava guidando in pista a una velocità piuttosto moderata, si è trattato di un incidente che poteva accadere a chiunque".

Il presentatore, una volta trasportato in ospedale, ha subito un'operazione della durata di 4 ore. In seguito sono state aperte delle indagini in merito al livello di sicurezza durante le riprese delle puntate, e queste ultime sono state del tutto bloccate nello scorso mese di marzo, in attesa di una ripresa che, a quanto pare, non arriverà mai. Inoltre, stando a quanto dichiarato da Motor1.com, Flintoff avrebbe ricevuto un risarcimento pari a 9 milioni di dollari da parte della BBC.

Termina così uno dei TV show più iconici (e amati) di sempre. Nato addirittura nel 1977, Top Gear ha vissuto il suo periodo d'oro durante la conduzione del trio Jeremy Clarkson (leggendaria la battuta di Clarkson sulla multa di Ecclestone), Richard Hammond e James May. Ma attenzione, perché ancora non è stata scritta la parola fine. La nota ufficiale della BBC, infatti, parla di una "sospensione per il prossimo futuro", e dunque il format potrebbe tornare. Ciò che è sicuro è che l'eventuale ritorno non vedrà la presenza di Chris Harris, Paddy McGuinness e Flintoff.