Top Gear verso il ritorno? Fra la foto inedita del trio e i rimpianti di James May...

Top Gear potrebbe riaccogliere Jeremy Clarkson? Dopo l'incidente accorso a Flintoff e le riprese interrotte la voce ha iniziato lentamente a circolare, fino alle scorse ore.

Cosa bolle in pentola? Concretamente davvero poco ma è anche vero che i fan di tutto il mondo, a cominciare da quelli inglesi, gradirebbero rivedere a breve sul piccolo schermo il trio di moschettieri Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond, a condurre lo show motoristico della BBC più famoso di tutto i tempi.

Il divorzio dei tre dal network britannico avvenne nel 2015, dopo che il sanguigno Clarkson tirò un cazzotto a uno dei produttori del programma, Oisin Tymon, ufficialmente per assenza di cibo caldo nell'hotel dove erano ospitati per delle riprese del programma.

Il risultato è stato l'addio del tridente alla BBC e lo sbarco su Amazon con lo show The Grand Tour. Un alterco che è tornato di moda in queste ore, visto che James May ne ha recentemente parlato spiegando: “Ripensandoci, quello che mi ha infastidito è stato che l’intera faccenda è diventata così esplosiva. Ma in realtà, non fu un grande problema”, facendo chiaramente capire come la questione venne senza dubbio ingigantia.

E ancora: “Avrebbe potuto essere risolta facilmente con un po’ di baci e trucco e un po’ di schiaffi e calci in cu*o”. Che dire poi del recente scatto pubblicato da Clarkson in persona, sulla sua pagina Instagram, in cui si nota lo stesso in compagnia dei due colleghi con tanto di commento: “Tre t***s in una barca”.

I 5,9 milioni di follower del giornalista hanno ovviamente accolto la foto con commenti esaltanti, palesando un ritorno dei moschettieri alla guida di Top Gear, ma al momento sembrerebbe trattarsi semplicemente di una reunion fra tre vecchi amici e colleghi.

Nulla comunque è da lasciare al caso e chissà che alla fine non arrivi qualche sorpresa scoppiettante, magari per il 2024. Top Gear era decisamente politically scorrect e sopra le righe, ma aveva anche dei difetti...