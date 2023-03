Top Gear, riprese interrotte a seguito di un grave incidente al conduttore: addio show?

La BBC ha comunicato di aver interrotto le riprese dell'ultima serie dello show televisivo Top Gear, a seguito di un grave incidente accorso ad Andrew Flintoff: il presentatore era rimasto ferito a dicembre sulla storica pista dello stesso programma.

"Date le circostanze – ha fatto sapere la nota emittente britannica - riteniamo che sarebbe inappropriato riprendere a realizzare la serie numero 34 di Top Gear", aggiungendo che entro la fine dell'anno il quadro sarà comunque più definito e si cercherà di capire come procedere.

Flintoff era rimasto ferito il 13 dicembre del 2022, e dopo l'incidente era stato curato sul posto, prima di essere portato in ospedale. "Ci siamo sinceramente scusati con Freddie – ha aggiunto la BBC tramite comunicato - e continueremo a sostenerlo nella sua guarigione”. E ancora: "Comprendiamo che l'interruzione dello spettacolo sarà una delusione per i fan, ma è la cosa giusta da fare ed entro la fine dell'anno cercheremo di capire come andare avanti".

Una decisione che ha avuto un impatto anche sul team che compone la produzione dello stesso show, tenendo conto che nell'incidente è rimasto coinvolto anche un cameraman. Sulla vicenda sta indagando internamento anche BBC Studios, che produce lo show, mentre un portavoce dell'Health and Safety Executive (HSE), il regolatore nazionale per la sicurezza sul lavoro in Inghilterra, Galles e Scozia, ha dichiarato: "Abbiamo completato le nostre indagini sull'incidente e non indagheremo ulteriormente".

Philippa Childs, capo di BECTU, sindacato dei lavoratori delle industrie creative, ha aggiunto: "Il benessere della troupe sul set è fondamentale, e le loro produzioni hanno politiche e procedure rigorose per proteggere la salute fisica e mentale dei freelance. Le produzioni devono garantire di soddisfare i più elevati standard di sicurezza e, in caso di incidenti, devono garantire che venga fornito un supporto adeguato alla forza lavoro".

La produzione di Top Gear è stata ufficialmente fermata il 24 marzo a seguito dell'incidente che ha coinvolto Flintoff mentre stava guidando ad alta velocità una Morgan Super 3: percorrendo una curva si è ribaltato, strisciando sull'asfalto.

Freddie è stato sbalzato fuori, e nell'impatto con l'asfalto ha rotto alcune costole e si è ferito al volto e in altre parti del corpo, così come il cameraman: l'incidente non è fortunatamente stato mortale.

Lo show della BBC è una pietra miliare per tutti gli appassionati di motori, soprattutto ai tempi in cui presentava Jeremy Clarkson. Memorabile fu la puntata in cui Michael Schumacher svelò di essere The Stig, una delle più belle di sempre della serie.

E a proposito di Jeremy Clarkson, di recente è stato tagliato da Amazon perchè ha paragonato Meghan Markle a Cersei di Game of Thrones.