Top Gear ci regala la drag race dell'anno: WRC contro Formula 1 e Formula E, sul bagnato

Diciamoci la verità, è difficile resistere ad una sfida di accelerazione. Sono duelli brevi ma intensi, spesso non scontati, e che talvolta si decidono sul filo del millesimo. Sono anche relativamente semplici da documentare, ed è per questo che ne vediamo così tanti. Però non capita tutti i giorni di avere tre sfidanti di questo calibro.

Pochi mesi fa abbiamo assistito ad una sfida niente male tra una Red Bull F1, una superbike e una Porsche 911 Turbo S, ma il terzetto messo assieme dal team di Top Gear è difficile da eguagliare. Sulla linea di partenza ci sono infatti tre punte di diamante delle relative discipline motoristiche, ossia WRC, Formula 1 e Formula E. Il risultato potrebbe essere scontato, anche con l’asfalto bagnato, ma la spettacolarità non manca affatto.

In rappresentanza del mondo dei rally c’è la Ford Fiesta WRC del team M-Sport (che verrà sostituita con la Ford Puma Rally1 ibrida per correre il mondiale WRC 2022), una piccola bomba equipaggiata con un motore 1.6 litri turbo capace di 375 CV, scaricati a terra grazie ad un cambio sequenziale a 6 rapporti collegato ad una raffinatissima trazione integrale con differenziale meccanico all’anteriore e al posteriore coadiuvati da un differenziale attivo centrale.

Accanto alla belva da rally c’è invece la Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+, la monoposto da Formula 1 che ha permesso a Lewis Hamilton, e alla casa stessa, di vincere il sesto titolo mondiale nel 2019. A voler essere precisi, ci troviamo al cospetto di un esemplare che monta anche alcune migliorie introdotte successivamente nel 2020, mentre la livrea in tinta nera riprende la monoposto attuale. Anche in questo caso, sotto alla carrozzeria c’è un motore da 1.6 litri V6 unito ad un motore elettrico, che assieme erogano una potenza prossima ai 1000 CV che deve spostare un peso piuma di soli 743 kg. Numeri da capogiro, che però devono fare i conti con l’asfalto bagnato e la trazione posteriore della monoposto.

La terza sfidante è invece la DS E-Tense FE21, la monoposto elettrica che quest’anno ha corso il campionato mondiale Formula E. è la meno potente del trio con i suoi 340 CV scaricati sulle ruote posteriori, ma la natura elettrica e il peso limitato a 903 kg le donano uno spunto niente male, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi.

Numeri alla mano, è difficile sbagliare il pronostico di questa sfida, ma come si dice per i viaggi, l’importante non è la meta ma quello che si è vissuto nel raggiungerla. Per cui, premete play e godetevi lo spettacolo.