Top Gear alle prese con la leggerissima Porsche 911 Singer

La Porsche 911 ha dietro di sé una storia quasi impareggiabile, fatta di numerose generazioni e composta da una miriade di varianti personalizzate. Quella del video in alto è la fantastica 911 che Singer ha appena modificato attraverso il Dynamic and Lightweighting Study.

Lo scopo del progetto era fin dall'inizio quello di tagliare quanto più possibile il peso incrementando al contempo l'efficienza aerodinamica, e per raggiungerlo è stato necessario modificare sensibilmente la carrozzeria e buttarsi completamente sulla fibra di carbonio.

Sotto il cofano batte il solito sei cilindri in linea da 4,0 litri, il quale vanta un sistema a sei valvole per cilindro ideato dall'oramai leggendario Hans Mezger. Il suo output è pari a 506 cavalli di potenza, ed è capace di spingersi fino ai 9.300 giri al minuto.

Singer però non è stata lasciata sola, poiché ha avuto modo di collaborare con Williams Advanced Engineering, Bosch, Michelin, Brembo, Hewland e BBS. L'attenzione ad ogni singolo dettaglio è stata maniacale, e il prodotto lo conferma senza ombra di dubbio:"L'intera vettura è stata sparata fuori grazie alla precisione e alla comunicazione. Quando si ha a disposizione un feedback del genere il conducente acquisisce sicurezza. E la sicurezza ti permette di giocare col bilanciamento, e quindi puoi trasmettere tutto ciò in curva." Queste le parole di Ollie Marriage, che in pista ha spremuto per bene la vettura nei giorni scorsi.



Ancora più interessante è il fatto che, secondo Marriage, la Singler DLS Project in strada si comporti persino meglio che sul tracciato grazie alla sua fluidità. Oltretutto, dato che ha 506 cavalli e non una potenza del tutto folle e spesso eccessiva, non è male nell'uso quotidiano. Purtroppo però saranno pochissimi gli automobilisti a poterla acquistare: Singer ha previsto l'assemblaggio di soli 75 esemplari.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo però rimandarvi ad altre due fantastiche opere del tuner americano (e in parte inglese). La prima concerne un'altra Porsche 911 customizzata: la carrozzeria azzurra è fantastica, ma a lasciare stupidi sono gli interni dallo stile fenomenale. La seconda invece mostra ritocchi ben più massicci: all'inizio di quest'anno Singer ha presentato una robustissima Porsche da fuoristrada.