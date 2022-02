Top Gear premia la Tesla Model Y: la video recensione del crossover elettrico

Negli USA la Tesla Model Y è in vendita da oltre un anno, in Europa invece il crossover è arrivato da molto meno tempo e solo ora stanno uscendo le recensioni delle principali testate - e a breve una Model Y sarà anche fra le nostre mani. Ecco nel frattempo cosa ne pensa Top Gear.

Top Gear è ormai un'istituzione del panorama automotive, le sue video recensioni sono sempre ben fatte e approfondite e ora il team è riuscito a mettere le mani su una Tesla Model Y europea (anche se europea si fa per dire, visto che proviene dalla Cina, in attesa della messa in funzione della Giga Berlin).

In UK la Model Y con guida a destra è stata di fatto l'ultima ad arrivare nel vecchio continente, è disponibile solo da questo mese di febbraio 2022, motivo per cui Top Gear ha deciso di rilasciare proprio ora le proprie impressioni sulla vettura (comunque testata con guida a sinistra in versione Long Range).

Se non avete ancora mandato in play il filmato vi assicuriamo che il verdetto di Top Gear è decisamente positivo, la Model Y di Elon Musk offre più spazio della Model 3, può raggiungere alte velocità ed è ottima in diversi ambiti: offre una grande autonomia, è ultra tecnologica, le sue performance sono eccezionali. Fra i contro riscontrati da Top Gear sembrerebbe esserci una scarsa visibilità posteriore, una leggera instabilità quando si frena in maniera vigorosa, una dinamica di guida non sempre impeccabile. In generale però il crossover elettrico californiano è piaciuto non poco alla redazione di Top Gear: guardate il video per saperne di più.

Vi ricordiamo inoltre che siamo stati fra i primi a vedere in Italia la Tesla Model Y nel 2020, anche se in versione 100% USA. Il crossover inoltre sembra cavarsela bene anche alle basse temperature grazie a una nuova pompa di calore per la batteria: la Tesla Model Y testata al freddo.