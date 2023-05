Top Gear, l'incidente sul set a Flintoff un mistero: 'Ha atteso per 45 minuti l'ambulanza'

Le riprese di Top Gear sono state interrotte a causa del grave incidente a Freddie Flintoff, di conseguenza la 34esima stagione è stata congelata. Cosa succederà allo show motoristico della BBC più famoso di sempre? Ad oggi nessuno sa dirlo anche perchè l'incidente è avvenuto a dicembre 2022 e da allora i lavori non sono più ripresi.

Nel frattempo sono emerse alcune nuove indiscrezioni in merito all'incidente che ha coinvolto uno dei presentatori di Top Gear. Lo stesso si trovava a bordo di un veicolo a tre ruote per un giro di prova presso l'aerodromo di Dunsfold nel Surrey, ma la BBC ha cercato di tenere segreto quanto accaduto, dopo aver completato un'indagine interna.

Secondo quanto scrive il Sun, il giorno dello schianto Flintoff era a bordo di una Morgan Super 3 assieme ad un membro dello staff di Top Gear, seduto sul lato del passeggero. Ad un certo punto il presentatore ha perso il controllo del veicolo per poi ribaltarsi e scivolare sull'asfalto, e visto che la Morgan Super 3 è una vettura senza tetto e airbag, e Flintoff non indossava un casco, lo stesso guidatore ha subito lesioni estese al viso e alla mascella, oltre a varie contusioni e alcune costole rotte.

Stando a quanto scrive Autoevolution citando il Sun, la BBC avrebbe tagliato i costi dello show (dichiarazioni da cui prendiamo le distanze in quanto non ne siamo a conoscenza con certezza) e ciò avrebbe provocato delle lungaggini nel soccorso del conduttore ferito. Pare infatti che Flintoff abbia dovuto aspettare a terra ben 45 minuti prima dell'arrivo dell'eliambulanza.

Sempre secondo il tabloid britannico la produzione non avrebbe quindi garantito la sicurezza e la migliore assistenza al conduttore, e la cosa lascia un po' basiti tenendo conto che spesso e volentieri i protagonisti dello show si cimentano in prove spettacolari e per questo anche pericolose.

"Il modo in cui sarebbe potuto accadere in uno spettacolo notoriamente ad alto numero di ottani come Top Gear, famoso per le sue pericolose acrobazie, è oltremodo sconcertante - osserva un insider - la BBC ha voluto tenere sotto controllo l'entità delle ferite di Freddie per ovvi motivi. L'incidente in sé è stato molto peggiore di quanto si creda".

Flintoff fino ad ora non si è mai esposto e secondo alcuni tale silenzio potrebbe lasciar presagire la possibilità che il personaggio tv citi in giudizio proprio Top Gear. Per Buzz online il conduttore non tornerà mai più nel programma e starebbe anche prendendo in considerazione l'idea di abbandonare definitivamente il piccolo schermo.

Che ne sarà quindi dello show britannico? Le ultime chiacchiere parlano di un possibile ritorno a Top Gear del trio Klarkson, May, Hammond, ma nulla di certo è emerso.