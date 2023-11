Top Gear cancellato, James May interviene: 'Ecco come andrebbe riproposto'

James May, ex presentatore di Top Gear, ha rimproverato i fan che chiedono il ritorno del trio originale composto da lui, Jeremy Clarkson e Richard Hammond. Invece di concentrarsi sul loro possibile ritorno nello show, May ha suggerito che i fan dovrebbero rivolgere la loro attenzione al recupero di Freddie Flintoff.

L'ex presentatore rimase coinvolto in un incidente, e ciò ha portato alla sospensione definitiva di Top Gear. May ha sottolineato il fatto che Flintoff si è gravemente ferito in quell'incidente, e che ciò ha cambiato la sua vita per sempre. Nel podcast della BBC "Today", May ha affermato che forse gli spettatori potrebbero considerare l'incidente come un'opportunità per mostrare solidarietà, anziché chiedere il ritorno del vecchio trio.

May ha anche esposto la sua opinione sul futuro di Top Gear, sostenendo che lo show avrebbe avuto bisogno di una riflessione approfondita e di un nuovo approccio, suggerendo che dovrebbe esserci un modo diverso di affrontare il tema delle auto, abbracciando in modo più completo alcune tematiche.

L'ex presentatore ha proposto un approccio più filosofico e informativo e di spostare l'attenzione da avventure spettacolari a un format che possa rispondere a questioni più ampie sulla guida e sulla mobilità.

Insomma, pare che i tempi di Stig, che recentemente ha svelato molti retroscena sul suo anonimato, siano finiti. Se, in futuro, il programma dovesse tornare assisteremo a qualcosa di molto diverso rispetto a come eravamo abituati.