Top Gear cancellato dopo l'incidente di Flintoff? La BBC fa chiarezza

Le voci sulla cancellazione imminente di Top Gear sembrano essere state smentite dalla BBC, sebbene il futuro dello spettacolo non sia ancora certo. L'indagine sull'incidente che coinvolse il co-conduttore Freddie Flintoff, avvenuto quasi un anno fa, sembra aver causato comunque un clima di incertezza all'interno dello show.

L'incidente di Flintoff, che subì gravi lesioni al viso e si ruppe diverse costole durante un incidente con un roadster a tre ruote, ha portato alla sospensione della produzione per gli ultimi 10 mesi. L'articolo iniziale riportato dal giornale inglese del Sun aveva suggerito che alcuni membri dello staff stavano considerando un'azione legale per la perdita di salario dovuta al ritardo nella produzione.

La BBC ha risposto alle voci affermando che "una decisione sulla tempistica dei futuri spettacoli di Top Gear sarà presa a tempo debito con BBC Content". Mentre il futuro dello spettacolo potrebbe non essere al momento molto chiaro, sembra che la BBC non abbia ancora preso una decisione definitiva sulla sua cancellazione. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi.

È possibile che la BBC stia valutando attentamente le misure di sicurezza e ripensando alla struttura dello spettacolo prima di prendere una decisione finale. Potrebbero essere necessari cambiamenti significativi per migliorare la sicurezza dei conduttori e dello staff.

Riportiamo inoltre, un precedente articolo dove vi abbiamo parlato della reazione di Jeremy Clarkson all'incidente. Egli affermò che BBC tiene molto alla sua immagine, e - leggendo fra le righe - che una eventuale impasse negativa avrebbe potuto comportare decisioni molto drastiche.