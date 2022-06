La Top 5 dei brand elettrici nel mondo: tutti all'inseguimento di Tesla

Mentre l'Europa discute in merito al recente voto della Commissione per bannare le nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035, ci sono almeno cinque grandi marchi/gruppi automotive che hanno già deciso di investire pesantemente sull'elettrico - e già ora stanno dominando il mercato. Scopriamo quali.

In base ai dati di vendita del primo trimestre del 2022 (Q1 2022), è chiaro come Tesla sia leader indiscusso del tavoliere elettrico mondiale. Il brand di Elon Musk ha venduto 310.411 vetture con il 21,6% di market share (+25% rispetto all'anno precedente), al secondo posto invece troviamo il gruppo SAIC (SAIC-GM-Wuling, il gruppo che vende il bestseller Wuling MINI EV), colosso cinese che ha piazzato 154.623 vetture 100% elettriche con il 10,7% di market share e +17% sul 2021.

Anche il terzo posto è cinese, con BYD che detiene nel Q1 2022 il 10% del market share grazie a 144.203 unità vendute, mentre al quarto posto troviamo un gruppo europeo, il Volkswagen Group, con il 6,8% di market share e 98.455 BEV vendute. Chiude la Top 5 Hyundai Motor Group, che grazie alle nuove Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6 ha venduto nel Q1 2022 81.744 vetture elettriche con il 5,7% di market share. Questi cinque marchi/gruppi hanno venduto insieme 789.436 BEV con il 55% del market share, dunque da soli detengono più della metà dell'intero mercato elettrico.

Guardando alle auto Plug-in Hybrid, intese come tutte le vetture capaci di ricaricarsi alla rete (Plug-in Hybrid + BEV), Tesla figura ancora in testa, pur vendendo solo auto 100% elettriche con 310.411 unità. BYD è seconda con 285.849 vetture, il gruppo SAIC è terzo con 170.454 vetture vendute nel Q1 2022. Il Volkswagen Group si attesta anche in questo caso al quarto posto con 154.824 vetture, mentre al quinto posto troviamo questa volta il gruppo Geely-Volvo con 110.253 unità. In totale questi cinque marchi/gruppi detengono il 51,7% del market share.